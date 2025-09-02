Жителей центра европейской части России предупредили о резком похолодании

https://ria.ru/20250902/vilfand-2038976759.html

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Температура в центре Европейской России опустится на 10 градусов ко вторнику относительно жарких выходных и вернется к норме начала сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Во вторник температура будет выше климатической нормы, но все-таки температурный фон понизится. В Москве прогнозируется 17-19 градусов, по области – от 16 до 21", - сказал Вильфанд. Он отметил, что за сутки температура опустится на 4-5 градусов, а всего – на 10 градусов относительно высоких значений в воскресенье. При этом температура в столице все равно останется около нормы, подчеркнул синоптик. "На юге Европейской России во второй половине недели температура понизится, но все равно будет выше нормы на 1-2 градуса. Это означает, что в Краснодарском крае температура будет 25-30 градусов", - добавил метеоролог.

