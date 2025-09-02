https://ria.ru/20250902/vertolet-2039161531.html

Импортозамещенный вертолет "Ансат" выполнил первый полет

КАЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. В Казани выполнил первый шестиминутный полет импортозамещенный вертолет "Ансат", передает корреспондент РИА Новости.За ним наблюдал глава Минпромторга Антон Алиханов на аэродроме Казанского вертолетного завода. Во время летного испытания экипаж оценил устойчивость и управляемость аппарата, а также работоспособность оборудования и основных систем.Среди новшеств, о которых рассказали в холдинге "Вертолеты России":"Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству.

