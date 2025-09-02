Рейтинг@Mail.ru
Импортозамещенный вертолет "Ансат" выполнил первый полет
16:33 02.09.2025 (обновлено: 17:32 02.09.2025)
Импортозамещенный вертолет "Ансат" выполнил первый полет
В Казани выполнил первый шестиминутный полет импортозамещенный вертолет "Ансат", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
КАЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. В Казани выполнил первый шестиминутный полет импортозамещенный вертолет "Ансат", передает корреспондент РИА Новости.За ним наблюдал глава Минпромторга Антон Алиханов на аэродроме Казанского вертолетного завода. Во время летного испытания экипаж оценил устойчивость и управляемость аппарата, а также работоспособность оборудования и основных систем.Среди новшеств, о которых рассказали в холдинге "Вертолеты России":"Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству.
Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В
Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В во вторник выполнил первый шестиминутный полет на аэродроме Казанского вертолетного завода (КВЗ) в рамках летных испытаний, передает корреспондент РИА Новости. За полетом наблюдал министр промышленности и торговли Антон Алиханов. В ходе полета экипаж выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем.
КАЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. В Казани выполнил первый шестиминутный полет импортозамещенный вертолет "Ансат", передает корреспондент РИА Новости.
За ним наблюдал глава Минпромторга Антон Алиханов на аэродроме Казанского вертолетного завода. Во время летного испытания экипаж оценил устойчивость и управляемость аппарата, а также работоспособность оборудования и основных систем.
Среди новшеств, о которых рассказали в холдинге "Вертолеты России":
  • модифицированная конфигурация капотов и противопожарных перегородок;
  • обновленная топливная и масляная системы;
  • измененная конструкция фюзеляжа;
  • улучшенная система управления вертолетом и аварийная система управления двигателями.
"Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.
ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству.
