Импортозамещенный вертолет "Ансат" выполнил первый полет

В Казани выполнил первый шестиминутный полет импортозамещенный вертолет "Ансат", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.09.2025
КАЗАНЬ, 2 сен — РИА Новости. В Казани выполнил первый шестиминутный полет импортозамещенный вертолет "Ансат", передает корреспондент РИА Новости.За ним наблюдал глава Минпромторга Антон Алиханов на аэродроме Казанского вертолетного завода. Во время летного испытания экипаж оценил устойчивость и управляемость аппарата, а также работоспособность оборудования и основных систем.Среди новшеств, о которых рассказали в холдинге "Вертолеты России":"Ансат" создали на базе модели "Ансат-М", он способен летать без дозаправки до 660 километров, а с дополнительным топливным баком — до 800. Вертолет отличается маневренностью и наиболее вместительной кабиной в классе, при этом он прост в эксплуатации, работает при температурах от -45 до +50 градусов по Цельсию и в высокогорье.ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, он имеет цифровую систему автоматического регулирования. Механизм разработали специалисты ОДК в короткие сроки, он готов к серийному производству.
Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В
Многоцелевой вертолет "Ансат" в импортозамещенной версии с российскими двигателями ВК-650В во вторник выполнил первый шестиминутный полет на аэродроме Казанского вертолетного завода (КВЗ) в рамках летных испытаний, передает корреспондент РИА Новости.
За полетом наблюдал министр промышленности и торговли Антон Алиханов.
В ходе полета экипаж выполнил оценку устойчивости и управляемости вертолета. Проведена проверка работоспособности оборудования и основных систем.
