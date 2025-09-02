Рейтинг@Mail.ru
Медучреждения Подмосковья получили 107 аппаратов УЗИ с начала года
Новости Подмосковья
 
13:16 02.09.2025
Медучреждения Подмосковья получили 107 аппаратов УЗИ с начала года
Медучреждения Подмосковья получили 107 аппаратов УЗИ с начала года
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В больницы и поликлиники Московской области поставили 107 аппаратов УЗИ с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Аппараты УЗИ обладают широким спектром применения – кардиология, гинекология, эндокринология и другие направления медицины. Ультразвуковая диагностика позволяет выявить на ранней стадии различные отклонения. С начала года мы поставили в больницы и поликлиники региона 107 аппаратов УЗИ, до конца года поступят еще 14. На их закупку было направлено более 1,3 миллиарда рублей", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Медтехника предназначена для 33 медицинских организаций Московской области, включая Видновскую, Воскресенскую, Одинцовскую больницы, Подольский роддом и Московский областной центр охраны материнства и детства. Оборудование закупается благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Параллельно в области реализуется федеральный проект "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья". Благодаря нему строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.
Медучреждения Подмосковья получили 107 аппаратов УЗИ с начала года

Аппарат ультразвуковой диагностики. Архивное фото
Капитальный ремонт очистных сооружений завершили в подмосковном Зарайске
Вчера, 11:48
 
