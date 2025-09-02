https://ria.ru/20250902/uzi-2039067971.html

Медучреждения Подмосковья получили 107 аппаратов УЗИ с начала года

Медучреждения Подмосковья получили 107 аппаратов УЗИ с начала года - РИА Новости, 02.09.2025

Медучреждения Подмосковья получили 107 аппаратов УЗИ с начала года

В больницы и поликлиники Московской области поставили 107 аппаратов УЗИ с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T13:16:00+03:00

2025-09-02T13:16:00+03:00

2025-09-02T13:16:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930170616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3683a30316207e1f07d3c1cfc62af22a.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В больницы и поликлиники Московской области поставили 107 аппаратов УЗИ с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. "Аппараты УЗИ обладают широким спектром применения – кардиология, гинекология, эндокринология и другие направления медицины. Ультразвуковая диагностика позволяет выявить на ранней стадии различные отклонения. С начала года мы поставили в больницы и поликлиники региона 107 аппаратов УЗИ, до конца года поступят еще 14. На их закупку было направлено более 1,3 миллиарда рублей", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Медтехника предназначена для 33 медицинских организаций Московской области, включая Видновскую, Воскресенскую, Одинцовскую больницы, Подольский роддом и Московский областной центр охраны материнства и детства. Оборудование закупается благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Параллельно в области реализуется федеральный проект "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья". Благодаря нему строятся новые родовспомогательные учреждения, а также оснащаются необходимым оборудованием уже работающие медорганизации.

https://ria.ru/20250902/remont-2039037294.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев