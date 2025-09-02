https://ria.ru/20250902/uvolnenie-2038972073.html
Юрист рассказал, кого могут уволить за селфи на рабочем месте
Юрист рассказал, кого могут уволить за селфи на рабочем месте - РИА Новости, 02.09.2025
Юрист рассказал, кого могут уволить за селфи на рабочем месте
Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если съемка нарушает коммерческую тайну и защиту персональных данных, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T02:19:00+03:00
2025-09-02T02:19:00+03:00
2025-09-02T02:19:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
россия
александр хаминский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49856/32/498563224_0:0:2871:1614_1920x0_80_0_0_e2a6b32e743c92055cf0c0e69639d1b7.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если съемка нарушает коммерческую тайну и защиту персональных данных, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Работодатель в общем случае самостоятельно принимает решение о запрете или разрешении фото- и видеосъёмки на рабочем месте. Конкретные положения, касающиеся таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены в момент заключения трудового договора. Обычно такие запреты связаны с охраной коммерческой тайны, особенностей производственных процессов, защитой персональных данных. В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения", - рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что работодатель также может расценить съемку рилсов и селфи во время трудовой смены как нарушение режима рабочего дня, а затраченное на фотосессию время вычесть из оплачиваемого. Хаминский также перечислил профессии, где фото-видеосъемка на рабочем месте и даже за его пределами может стать причиной увольнения в силу закона. "К таким профессиям относятся работники, выполняющие воспитательные функции, судьи, военнослужащие и другие", - отметил юрист. В качестве примера он привел восьмой пункт статья 81 Трудового кодекса РФ ("Расторжение трудового договора по инициативе работодателя"), который позволяет уволить педагога за опубликованные фотографии в купальнике или на вечеринке. Согласно восьмому пункту статьи, такие фото учителей расцениваются как аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы в воспитательном учреждении. "За публикацию фотографий и видеороликов, которые могут быть расценены как неэтичные, могут быть уволены в том числе и судьи. Многие рабочие места могут находится на режимных объектах, где фотосъемка запрещена изначально. Особенно это касается воинских частей, закрытых учреждений и т.д", - заключил Хаминский.
https://ria.ru/20250813/bolnichnyy-2034909101.html
https://ria.ru/20241018/rabota-1978635299.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49856/32/498563224_71:0:2738:2000_1920x0_80_0_0_c27fda093e5f7866c156747d8de0acfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), россия, александр хаминский, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Хаминский, Общество
Юрист рассказал, кого могут уволить за селфи на рабочем месте
Работника могут уволить за селфи, если съемка нарушает коммерческую тайну
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если съемка нарушает коммерческую тайну и защиту персональных данных, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"Работодатель в общем случае самостоятельно принимает решение о запрете или разрешении фото- и видеосъёмки на рабочем месте. Конкретные положения, касающиеся таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены в момент заключения трудового договора. Обычно такие запреты связаны с охраной коммерческой тайны, особенностей производственных процессов, защитой персональных данных. В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения", - рассказал Хаминский
.
Юрист подчеркнул, что работодатель также может расценить съемку рилсов и селфи во время трудовой смены как нарушение режима рабочего дня, а затраченное на фотосессию время вычесть из оплачиваемого.
Хаминский также перечислил профессии, где фото-видеосъемка на рабочем месте и даже за его пределами может стать причиной увольнения в силу закона.
"К таким профессиям относятся работники, выполняющие воспитательные функции, судьи, военнослужащие и другие", - отметил юрист.
В качестве примера он привел восьмой пункт статья 81 Трудового кодекса РФ
("Расторжение трудового договора по инициативе работодателя"), который позволяет уволить педагога за опубликованные фотографии в купальнике или на вечеринке. Согласно восьмому пункту статьи, такие фото учителей расцениваются как аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы в воспитательном учреждении.
"За публикацию фотографий и видеороликов, которые могут быть расценены как неэтичные, могут быть уволены в том числе и судьи. Многие рабочие места могут находится на режимных объектах, где фотосъемка запрещена изначально. Особенно это касается воинских частей, закрытых учреждений и т.д", - заключил Хаминский.