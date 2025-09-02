https://ria.ru/20250902/uvolnenie-2038972073.html

Юрист рассказал, кого могут уволить за селфи на рабочем месте

Юрист рассказал, кого могут уволить за селфи на рабочем месте - РИА Новости, 02.09.2025

Юрист рассказал, кого могут уволить за селфи на рабочем месте

Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если съемка нарушает коммерческую тайну и защиту персональных данных, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T02:19:00+03:00

2025-09-02T02:19:00+03:00

2025-09-02T02:19:00+03:00

москва

московская область (подмосковье)

россия

александр хаминский

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49856/32/498563224_0:0:2871:1614_1920x0_80_0_0_e2a6b32e743c92055cf0c0e69639d1b7.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если съемка нарушает коммерческую тайну и защиту персональных данных, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "Работодатель в общем случае самостоятельно принимает решение о запрете или разрешении фото- и видеосъёмки на рабочем месте. Конкретные положения, касающиеся таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны быть ознакомлены в момент заключения трудового договора. Обычно такие запреты связаны с охраной коммерческой тайны, особенностей производственных процессов, защитой персональных данных. В случае нарушения таких запретов работник может быть подвергнут дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения", - рассказал Хаминский. Юрист подчеркнул, что работодатель также может расценить съемку рилсов и селфи во время трудовой смены как нарушение режима рабочего дня, а затраченное на фотосессию время вычесть из оплачиваемого. Хаминский также перечислил профессии, где фото-видеосъемка на рабочем месте и даже за его пределами может стать причиной увольнения в силу закона. "К таким профессиям относятся работники, выполняющие воспитательные функции, судьи, военнослужащие и другие", - отметил юрист. В качестве примера он привел восьмой пункт статья 81 Трудового кодекса РФ ("Расторжение трудового договора по инициативе работодателя"), который позволяет уволить педагога за опубликованные фотографии в купальнике или на вечеринке. Согласно восьмому пункту статьи, такие фото учителей расцениваются как аморальный поступок, несовместимый с продолжением работы в воспитательном учреждении. "За публикацию фотографий и видеороликов, которые могут быть расценены как неэтичные, могут быть уволены в том числе и судьи. Многие рабочие места могут находится на режимных объектах, где фотосъемка запрещена изначально. Особенно это касается воинских частей, закрытых учреждений и т.д", - заключил Хаминский.

https://ria.ru/20250813/bolnichnyy-2034909101.html

https://ria.ru/20241018/rabota-1978635299.html

москва

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московская область (подмосковье), россия, александр хаминский, общество