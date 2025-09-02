https://ria.ru/20250902/ust-labinsk-2039187768.html
В Усть-Лабинске нашли тело пропавшей женщины
КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Тело женщины, ранее безвестно пропавшей в Усть-Лабинске, нашли по показаниям подозреваемого в ее убийстве, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. Ранее в СК РФ сообщили о задержании 51-летнего мужчины по подозрению в убийстве женщины в кубанском Усть-Лабинске, пропавшей при загадочных обстоятельствах, на допросе он признал вину, сообщает СК РФ. На допросе мужчина признал вину, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве. "Следователями и криминалистами краевого СКР совместно с сотрудниками ГУК СК России (Криминалистический центр) проведена проверка показаний на месте происшествия, в ходе которой в указанном подозреваемым месте обнаружено тело погибшей", - говорится в сообщении краевого управления СК. Как отмечается, для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.
