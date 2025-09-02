https://ria.ru/20250902/ust-labinsk-2039187768.html

В Усть-Лабинске нашли тело пропавшей женщины

В Усть-Лабинске нашли тело пропавшей женщины - РИА Новости, 02.09.2025

В Усть-Лабинске нашли тело пропавшей женщины

Тело женщины, ранее безвестно пропавшей в Усть-Лабинске, нашли по показаниям подозреваемого в ее убийстве, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T18:46:00+03:00

2025-09-02T18:46:00+03:00

2025-09-02T18:46:00+03:00

происшествия

усть-лабинск

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Тело женщины, ранее безвестно пропавшей в Усть-Лабинске, нашли по показаниям подозреваемого в ее убийстве, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. Ранее в СК РФ сообщили о задержании 51-летнего мужчины по подозрению в убийстве женщины в кубанском Усть-Лабинске, пропавшей при загадочных обстоятельствах, на допросе он признал вину, сообщает СК РФ. На допросе мужчина признал вину, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве. "Следователями и криминалистами краевого СКР совместно с сотрудниками ГУК СК России (Криминалистический центр) проведена проверка показаний на месте происшествия, в ходе которой в указанном подозреваемым месте обнаружено тело погибшей", - говорится в сообщении краевого управления СК. Как отмечается, для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

https://ria.ru/20250828/malchik-2038119620.html

усть-лабинск

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, усть-лабинск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)