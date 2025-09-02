Рейтинг@Mail.ru
В Усть-Лабинске нашли тело пропавшей женщины - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/ust-labinsk-2039187768.html
В Усть-Лабинске нашли тело пропавшей женщины
В Усть-Лабинске нашли тело пропавшей женщины - РИА Новости, 02.09.2025
В Усть-Лабинске нашли тело пропавшей женщины
Тело женщины, ранее безвестно пропавшей в Усть-Лабинске, нашли по показаниям подозреваемого в ее убийстве, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T18:46:00+03:00
2025-09-02T18:46:00+03:00
происшествия
усть-лабинск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Тело женщины, ранее безвестно пропавшей в Усть-Лабинске, нашли по показаниям подозреваемого в ее убийстве, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. Ранее в СК РФ сообщили о задержании 51-летнего мужчины по подозрению в убийстве женщины в кубанском Усть-Лабинске, пропавшей при загадочных обстоятельствах, на допросе он признал вину, сообщает СК РФ. На допросе мужчина признал вину, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве. "Следователями и криминалистами краевого СКР совместно с сотрудниками ГУК СК России (Криминалистический центр) проведена проверка показаний на месте происшествия, в ходе которой в указанном подозреваемым месте обнаружено тело погибшей", - говорится в сообщении краевого управления СК. Как отмечается, для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.
https://ria.ru/20250828/malchik-2038119620.html
усть-лабинск
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-лабинск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Лабинск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Усть-Лабинске нашли тело пропавшей женщины

Тело пропавшей в Усть-Лабинске женщины нашли по показаниям подозреваемого

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 2 сен - РИА Новости. Тело женщины, ранее безвестно пропавшей в Усть-Лабинске, нашли по показаниям подозреваемого в ее убийстве, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.
Ранее в СК РФ сообщили о задержании 51-летнего мужчины по подозрению в убийстве женщины в кубанском Усть-Лабинске, пропавшей при загадочных обстоятельствах, на допросе он признал вину, сообщает СК РФ. На допросе мужчина признал вину, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве.
"Следователями и криминалистами краевого СКР совместно с сотрудниками ГУК СК России (Криминалистический центр) проведена проверка показаний на месте происшествия, в ходе которой в указанном подозреваемым месте обнаружено тело погибшей", - говорится в сообщении краевого управления СК.
Как отмечается, для установления точной причины смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
На Урале нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика
28 августа, 15:51
 
ПроисшествияУсть-ЛабинскРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала