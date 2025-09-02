https://ria.ru/20250902/ural-2039157086.html
На Урале мужчину осудили за убийство сына-геймера
На Урале мужчину осудили за убийство сына-геймера - РИА Новости, 02.09.2025
На Урале мужчину осудили за убийство сына-геймера
Камышловский районный суд на Урале признал жителя Пышминского района Свердловской области, убившего своего сына в ходе конфликта, виновным в превышении... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T16:18:00+03:00
2025-09-02T16:18:00+03:00
2025-09-02T16:18:00+03:00
происшествия
урал
свердловская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Камышловский районный суд на Урале признал жителя Пышминского района Свердловской области, убившего своего сына в ходе конфликта, виновным в превышении необходимых пределов самообороны, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. В сообщении говорится, что 29-летний молодой человек около трех часов ночи играл в популярную игру "Танки", нецензурно комментируя события, чем мешал спать своим родителям. Его отец сделал ему замечание, однако в ответ получил физическую агрессию и угрозы убийством, которые воспринял серьезно, так как ранее сын уже применял насилие в отношении семьи. "На шум из спальни вышла мать и попыталась разнять мужчин, но досталось и ей. Глава семейства ушел осматривать побои на кухню, куда вскоре пришел и сын. В зеркало мужчина заметил подходившего к нему сына с ножом в руке. Отец схватил со стола нож и ударил им оппонента в грудь и лобную часть головы, после чего потерпевший скончался", - говорится в сообщении. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако суд переквалифицировал его по части 1 статьи 108 УК РФ (Убийство, совершенное при превышении пределов самообороны). Суд учел, что потерпевший ранее наносил побои домочадцам, проявлял агрессию в момент инцидента, а подсудимый воспринимал угрозу как реальную. "Осужденному назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы с установлением следующих ограничений: запрет на выезд за пределы Пышминского муниципального округа, обязательная ежемесячная регистрация в специализированном органе, запрет на смену места жительства без согласия контролирующего органа", - сообщает пресс-служба судов региона. Также сообщается, что подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20250831/rebenok-2038638324.html
урал
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, урал, свердловская область, россия
Происшествия, Урал, Свердловская область, Россия
На Урале мужчину осудили за убийство сына-геймера
Суд на Урале признал убийство отцом сына-геймера превышением самообороны
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Камышловский районный суд на Урале признал жителя Пышминского района Свердловской области, убившего своего сына в ходе конфликта, виновным в превышении необходимых пределов самообороны, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
В сообщении говорится, что 29-летний молодой человек около трех часов ночи играл в популярную игру "Танки", нецензурно комментируя события, чем мешал спать своим родителям. Его отец сделал ему замечание, однако в ответ получил физическую агрессию и угрозы убийством, которые воспринял серьезно, так как ранее сын уже применял насилие в отношении семьи.
"На шум из спальни вышла мать и попыталась разнять мужчин, но досталось и ей. Глава семейства ушел осматривать побои на кухню, куда вскоре пришел и сын. В зеркало мужчина заметил подходившего к нему сына с ножом в руке. Отец схватил со стола нож и ударил им оппонента в грудь и лобную часть головы, после чего потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
В отношении отца было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако суд переквалифицировал его по части 1 статьи 108 УК РФ
(Убийство, совершенное при превышении пределов самообороны). Суд учел, что потерпевший ранее наносил побои домочадцам, проявлял агрессию в момент инцидента, а подсудимый воспринимал угрозу как реальную.
"Осужденному назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы с установлением следующих ограничений: запрет на выезд за пределы Пышминского муниципального округа, обязательная ежемесячная регистрация в специализированном органе, запрет на смену места жительства без согласия контролирующего органа", - сообщает пресс-служба судов региона.
Также сообщается, что подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.