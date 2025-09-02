https://ria.ru/20250902/ural-2039157086.html

На Урале мужчину осудили за убийство сына-геймера

происшествия

урал

свердловская область

россия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Камышловский районный суд на Урале признал жителя Пышминского района Свердловской области, убившего своего сына в ходе конфликта, виновным в превышении необходимых пределов самообороны, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. В сообщении говорится, что 29-летний молодой человек около трех часов ночи играл в популярную игру "Танки", нецензурно комментируя события, чем мешал спать своим родителям. Его отец сделал ему замечание, однако в ответ получил физическую агрессию и угрозы убийством, которые воспринял серьезно, так как ранее сын уже применял насилие в отношении семьи. "На шум из спальни вышла мать и попыталась разнять мужчин, но досталось и ей. Глава семейства ушел осматривать побои на кухню, куда вскоре пришел и сын. В зеркало мужчина заметил подходившего к нему сына с ножом в руке. Отец схватил со стола нож и ударил им оппонента в грудь и лобную часть головы, после чего потерпевший скончался", - говорится в сообщении. В отношении отца было возбуждено уголовное дело об убийстве, однако суд переквалифицировал его по части 1 статьи 108 УК РФ (Убийство, совершенное при превышении пределов самообороны). Суд учел, что потерпевший ранее наносил побои домочадцам, проявлял агрессию в момент инцидента, а подсудимый воспринимал угрозу как реальную. "Осужденному назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы с установлением следующих ограничений: запрет на выезд за пределы Пышминского муниципального округа, обязательная ежемесячная регистрация в специализированном органе, запрет на смену места жительства без согласия контролирующего органа", - сообщает пресс-служба судов региона. Также сообщается, что подсудимый был освобожден из-под стражи в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

урал

свердловская область

россия

