В 16 областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 15 областях Украины вечером во вторник, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Во вторник тревога уже была объявлена в Киеве и ряде областей на севере Украины около 19.30 мск. Согласно данным ресурса на 23.52 мск, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Черновецкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
