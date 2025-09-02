Рейтинг@Mail.ru
В 16 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.09.2025
23:57 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/ukraina-2039221006.html
В 16 областях Украины объявили воздушную тревогу
В 16 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.09.2025
В 16 областях Украины объявили воздушную тревогу
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 15 областях Украины вечером во вторник, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Во вторник тревога уже была объявлена в Киеве и ряде областей на севере Украины около 19.30 мск. Согласно данным ресурса на 23.52 мск, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Черновецкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В 16 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и 15 областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Флаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 15 областях Украины вечером во вторник, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Во вторник тревога уже была объявлена в Киеве и ряде областей на севере Украины около 19.30 мск.
Согласно данным ресурса на 23.52 мск, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и Черновецкой областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области
