На Украине заявили, что мобилизация не завершится после прекращения огня

На Украине заявили, что мобилизация не завершится после прекращения огня - РИА Новости, 02.09.2025

На Украине заявили, что мобилизация не завершится после прекращения огня

Киевский режим не планирует прекращать мобилизацию даже при наступлении прекращения огня, признал заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса в интервью...

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Киевский режим не планирует прекращать мобилизацию даже при наступлении прекращения огня, признал заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса в интервью украинскому телеканалу "Общественное". "Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. Определенное время процесс будет продолжаться", — заявил он.По словам Палисы, такие меры якобы необходимы для замещения уже мобилизованных граждан, которых могут демобилизовать при прекращении огня. Мобилизация на УкраинеПосле начала конфликта на Украине киевский режим ввел всеобщую мобилизацию в стране. Мужчинам запретили выезд из республики. При этом сам процесс мобилизации чаще всего носит насильственный характер. В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.

