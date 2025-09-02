https://ria.ru/20250902/ukraina-2039209173.html

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что украинские власти не планируют снижать минимальный возраст мобилизации в ВСУ. "Сейчас понижение мобилизационного возраста не рассматривается. При понимании тяжести общей ситуации на линии столкновения, в настоящее время этот вопрос не "на столе", - заявил Палиса в интервью украинскому телеканалу "Общественное". По словам Палисы, планов о мобилизации мужчин в возрасте от 18 лет якобы не существует, но украинские граждане все равно активно вывозят несовершеннолетних парней за границу. Чтобы предотвратить отток молодежи из страны, украинские власти решили разрешить им выезжать за границу, надеясь, что они все-таки вернутся. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, с наказанием до пяти лет лишения свободы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

