В Сумской области пропали почти 250 военных ВСУ, сообщил источник

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Родственники украинских солдат заявляют, что почти 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в Сумской области, однако реальная цифра может быть намного больше, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Почти 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в Сумской области. Такие цифры приводят родственники военнослужащих бригады", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что эта цифра сложилась по результатам анализа сообщений в тематических группах по поиску пропавших без вести. "При этом это только те, чьи фамилии засветились в интернете. Реальная цифра намного больше, и это без учета погибших и раненых", - добавил представитель силовых структур. Подразделения 41-й отдельной механизированной бригады весной были переброшены в село Яблоновка Сумской области, где неудачно вели оборонительные действия и, понеся потери, отступили из населенного пункта, отметил он. Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

