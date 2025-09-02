https://ria.ru/20250902/ukraina-2039207823.html

Руководство ВСУ курирует поставки бракованных БПЛА, сообщил источник

Руководство 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных беспилотников в 116-ю бригаду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Руководство 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных беспилотников в 116-ю бригаду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Руководство 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных дронов в подразделения", - сказал собеседник агентства. По его словам, боевик 116-й бригады ВСУ признался, что в бригаду не раз приходили партии бракованных БПЛА. Отмечается, что все поставки завязало на себя руководство армейского корпуса, которое курирует определенных производителей дронов и запрещает закупать беспилотники подразделениям напрямую. По словам собеседника агентства, один из боевиков 116-й бригады заявлял, что им в подразделение привезли дроны неназванной фирмы, у которых не работали должным образом передатчики видеосигнала. Подразделения 116-й бригады ВСУ дислоцируются в Сумской области.

