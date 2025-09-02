Рейтинг@Mail.ru
Руководство ВСУ курирует поставки бракованных БПЛА, сообщил источник - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:09 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/ukraina-2039207823.html
Руководство ВСУ курирует поставки бракованных БПЛА, сообщил источник
Руководство ВСУ курирует поставки бракованных БПЛА, сообщил источник - РИА Новости, 02.09.2025
Руководство ВСУ курирует поставки бракованных БПЛА, сообщил источник
Руководство 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных беспилотников в 116-ю бригаду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T21:09:00+03:00
2025-09-02T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:567:1210:1248_1920x0_80_0_0_7d27fc079be5cc838c5299705e55215b.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Руководство 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных беспилотников в 116-ю бригаду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Руководство 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных дронов в подразделения", - сказал собеседник агентства. По его словам, боевик 116-й бригады ВСУ признался, что в бригаду не раз приходили партии бракованных БПЛА. Отмечается, что все поставки завязало на себя руководство армейского корпуса, которое курирует определенных производителей дронов и запрещает закупать беспилотники подразделениям напрямую. По словам собеседника агентства, один из боевиков 116-й бригады заявлял, что им в подразделение привезли дроны неназванной фирмы, у которых не работали должным образом передатчики видеосигнала. Подразделения 116-й бригады ВСУ дислоцируются в Сумской области.
https://ria.ru/20250902/rossiya-2039198285.html
https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2039092339.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156067/28/1560672850_0:454:1210:1362_1920x0_80_0_0_077643dd1d4ef3f41c50aed110c55d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Руководство ВСУ курирует поставки бракованных БПЛА, сообщил источник

Руководство 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных дронов

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Руководство 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных беспилотников в 116-ю бригаду, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Руководство 10-го армейского корпуса ВСУ курирует поставки бракованных дронов в подразделения", - сказал собеседник агентства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
ВС России отбросили ВСУ к границе Днепропетровской области, сообщил Рогов
Вчера, 19:50
По его словам, боевик 116-й бригады ВСУ признался, что в бригаду не раз приходили партии бракованных БПЛА.
Отмечается, что все поставки завязало на себя руководство армейского корпуса, которое курирует определенных производителей дронов и запрещает закупать беспилотники подразделениям напрямую.
По словам собеседника агентства, один из боевиков 116-й бригады заявлял, что им в подразделение привезли дроны неназванной фирмы, у которых не работали должным образом передатчики видеосигнала.
Подразделения 116-й бригады ВСУ дислоцируются в Сумской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.09.2025
Вчера, 14:27
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала