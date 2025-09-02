Рейтинг@Mail.ru
СМИ: "коалиция желающих" готова предоставить гарантии безопасности Украине
20:39 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/ukraina-2039205479.html
СМИ: "коалиция желающих" готова предоставить гарантии безопасности Украине
СМИ: "коалиция желающих" готова предоставить гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 02.09.2025
СМИ: "коалиция желающих" готова предоставить гарантии безопасности Украине
Европейские страны, входящие в так называемую "коалицию желающих", готовы предоставить гарантии безопасности Украине, но ждут соответствующей "поддержки" со... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T20:39:00+03:00
2025-09-02T20:39:00+03:00
в мире
украина
сша
великобритания
эммануэль макрон
дональд трамп
кир стармер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036664399_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_7dfc3257160f4754bfbff4a7ef75e96d.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Европейские страны, входящие в так называемую "коалицию желающих", готовы предоставить гарантии безопасности Украине, но ждут соответствующей "поддержки" со стороны США, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона. Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила в понедельник, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу "коалиции желающих" по Украине. Газета Times во вторник объявила, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не примет участие во встрече. "Европейцы в четверг подтвердят в ходе совещания в Елисейском дворце и на видеоконференции, что они "готовы" предоставить гарантии безопасности Украине и отныне ждут конкретной "поддержки" американцев", - пишет агентство. Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
сша
великобритания
в мире, украина, сша, великобритания, эммануэль макрон, дональд трамп, кир стармер, нато
В мире, Украина, США, Великобритания, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО
СМИ: "коалиция желающих" готова предоставить гарантии безопасности Украине

Коалиция желающих готова предоставить гарантии безопасности Украине, но ждет США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Европейские страны, входящие в так называемую "коалицию желающих", готовы предоставить гарантии безопасности Украине, но ждут соответствующей "поддержки" со стороны США, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного советника президента Франции Эммануэля Макрона.
Газета Monde со ссылкой на Елисейский дворец сообщила в понедельник, что Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер проведут в четверг в Париже очередную встречу "коалиции желающих" по Украине. Газета Times во вторник объявила, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, не примет участие во встрече.
"Европейцы в четверг подтвердят в ходе совещания в Елисейском дворце и на видеоконференции, что они "готовы" предоставить гарантии безопасности Украине и отныне ждут конкретной "поддержки" американцев", - пишет агентство.
Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
