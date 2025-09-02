Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 02.09.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 02.09.2025
В Киеве прогремели взрывы
Звуки взрывов раздаются в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило издание "Страна .ua". РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Звуки взрывов раздаются в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило издание "Страна .ua". "Звуки взрывов в Киеве. Предварительно - работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в Киеве и ряде районов Киевской области была объявлена воздушная тревога.
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы

Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Звуки взрывов раздаются в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило издание "Страна .ua".
"Звуки взрывов в Киеве. Предварительно - работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее в Киеве и ряде районов Киевской области была объявлена воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала