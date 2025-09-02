https://ria.ru/20250902/ukraina-2039203843.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 02.09.2025
В Киеве прогремели взрывы
Звуки взрывов раздаются в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило издание "Страна .ua". РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Звуки взрывов раздаются в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщило издание "Страна .ua". "Звуки взрывов в Киеве. Предварительно - работа ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее в Киеве и ряде районов Киевской области была объявлена воздушная тревога.
