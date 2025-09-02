https://ria.ru/20250902/ukraina-2039197609.html

СМИ: На Украине пограничники застрелили мужчину при пересечении границы

СМИ: На Украине пограничники застрелили мужчину при пересечении границы

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские пограничники застрелили мужчину, пытавшегося перелезть через ограждения на границе с Молдавией в Одесской области, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua". "Вчера на границе с Молдавией в Одесской области пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся перелезть через заграждение. По словам пограничников, один из замеченных мужчин после предупредительного выстрела сдался, второй попытался убежать и был застрелен из автомата АК-74 в пограничном рве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

