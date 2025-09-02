Рейтинг@Mail.ru
19:46 02.09.2025 (обновлено: 19:47 02.09.2025)
СМИ: На Украине пограничники застрелили мужчину при пересечении границы
в мире
одесская область
украина
вооруженные силы украины
ак-74
молдавия
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские пограничники застрелили мужчину, пытавшегося перелезть через ограждения на границе с Молдавией в Одесской области, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua". "Вчера на границе с Молдавией в Одесской области пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся перелезть через заграждение. По словам пограничников, один из замеченных мужчин после предупредительного выстрела сдался, второй попытался убежать и был застрелен из автомата АК-74 в пограничном рве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
одесская область
украина
молдавия
в мире, одесская область, украина, вооруженные силы украины, ак-74, молдавия
В мире, Одесская область, Украина, Вооруженные силы Украины, АК-74, Молдавия
Украинские пограничники застрелили мужчину, пытавшегося убежать в Молдавию

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Украинские пограничники застрелили мужчину, пытавшегося перелезть через ограждения на границе с Молдавией в Одесской области, сообщило во вторник украинское издание "Страна.ua".
"Вчера на границе с Молдавией в Одесской области пограничники заметили двух мужчин, пытавшихся перелезть через заграждение. По словам пограничников, один из замеченных мужчин после предупредительного выстрела сдался, второй попытался убежать и был застрелен из автомата АК-74 в пограничном рве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Государственная пограничная служба Украины объявила о строительстве рокадной дороги и установки тепловизионных камер вдоль границы с Приднестровьем - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Погранслужба Украины строит фронтовую дорогу вдоль границы с ПМР
28 августа, 15:06
 
