В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.09.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и пяти областях на севере Украины вечером во вторник, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T19:30:00+03:00
2025-09-02T19:30:00+03:00
2025-09-02T19:40:00+03:00
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и пяти областях на севере Украины вечером во вторник, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса на 19.30 мск, тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
