В Киевской области прогремели взрывы
2025-09-02T19:15:00+03:00
2025-09-02T19:15:00+03:00
2025-09-02T19:15:00+03:00
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. По данным на 19.00 мск, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. "В Киевской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
