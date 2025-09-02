Рейтинг@Mail.ru
В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 02.09.2025
19:15 02.09.2025
В Киевской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 02.09.2025
в мире
киевская область
сумская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. По данным на 19.00 мск, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. "В Киевской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
киевская область
сумская область
в мире, киевская область, сумская область, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV.
По данным на 19.00 мск, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога.
Киевской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
