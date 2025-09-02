https://ria.ru/20250902/ukraina-2039192603.html

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 02.09.2025

В Киевской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели во вторник в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T19:15:00+03:00

2025-09-02T19:15:00+03:00

2025-09-02T19:15:00+03:00

в мире

киевская область

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941960019_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_3f1b28480c49c853d2625d8655e0f186.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ICTV. По данным на 19.00 мск, Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. "В Киевской области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Факты ICTV". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250902/spetsoperatsiya-2039092339.html

киевская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киевская область, сумская область, вооруженные силы украины