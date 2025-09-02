https://ria.ru/20250902/ukraina-2039186251.html

Европа ожидает от Украины реформ по борьбе с коррупцией, заявили в ЕК

Европа ожидает от Украины реформ по борьбе с коррупцией, заявили в ЕК - РИА Новости, 02.09.2025

Европа ожидает от Украины реформ по борьбе с коррупцией, заявили в ЕК

Евросоюз ожидает от Украины дальнейших реформ по вопросам верховенства права и борьбы с коррупцией в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС, заявила... РИА Новости, 02.09.2025

БРЮССЕЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Евросоюз ожидает от Украины дальнейших реформ по вопросам верховенства права и борьбы с коррупцией в рамках переговорного процесса о вступлении в ЕС, заявила европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Украина и Молдавия находятся в процессе завершения разработки всех шести кластеров всего за один год. Этот процесс продвигается так быстро, как никогда раньше. Обе страны выполнили свое "домашнее задание" и готовы начать переговоры по первому кластеру… Украина должна продолжать выполнять свои обязательства перед ЕС, особенно в области верховенства закона и борьбы с коррупцией", - сказала она на пресс-конференции в Копенгагене. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за которое агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.

