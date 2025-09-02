https://ria.ru/20250902/ukraina-2039181224.html

На Украине переквалифицировали дело о ликвидации Парубия

На Украине переквалифицировали дело о ликвидации Парубия - РИА Новости, 02.09.2025

На Украине переквалифицировали дело о ликвидации Парубия

Уголовное дело в отношении подозреваемого в ликвидации причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия было... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T18:03:00+03:00

2025-09-02T18:03:00+03:00

2025-09-02T18:03:00+03:00

в мире

украина

одесса

львовская область

андрей парубий

совет национальной безопасности и обороны украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2039076394_49:0:1709:934_1920x0_80_0_0_c89baf4aa4a1fdba403d55679238cee6.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении подозреваемого в ликвидации причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия было переквалифицировано, теперь его обвиняют по статьям УК, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора страны. Ранее во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что подозреваемого в ликвидации Парубия зовут Михаил Сцельников. Суд на Украине во вторник избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. "С учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на часть 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) и статью 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса. Как уточняется в публикации, в дальнейшем досудебное расследование будет вестись следственным отделом управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Отмечается, что указанные статьи подразумевают наказание от в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.

https://ria.ru/20250902/parubiy-2039112076.html

украина

одесса

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, одесса, львовская область, андрей парубий, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины