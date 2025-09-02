На Украине переквалифицировали дело о ликвидации Парубия
Подозреваемому по делу о ликвидации Парубия ужесточили статью
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело в отношении подозреваемого в ликвидации причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году бывшего секретаря СНБО Украины Андрея Парубия было переквалифицировано, теперь его обвиняют по статьям УК, которые предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора страны.
"С учетом собранных доказательств правовая квалификация уголовного правонарушения изменена на часть 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) и статью 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса.
Как уточняется в публикации, в дальнейшем досудебное расследование будет вестись следственным отделом управления Службы безопасности Украины во Львовской области. Отмечается, что указанные статьи подразумевают наказание от в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
В Раде раскрыли ложь Киева об убийстве Парубия
Вчера, 14:49