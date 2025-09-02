https://ria.ru/20250902/ukraina-2039180427.html
На Украине чиновника СБУ заподозрили в незаконном обогащении
На Украине чиновника СБУ заподозрили в незаконном обогащении - РИА Новости, 02.09.2025
На Украине чиновника СБУ заподозрили в незаконном обогащении
Высокопоставленный чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) подозреваемся в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов, сообщили во вторник... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T17:59:00+03:00
2025-09-02T17:59:00+03:00
2025-09-02T17:59:00+03:00
в мире
владимир зеленский
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_6afebae4cd7428ca8870c5899c488232.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Высокопоставленный чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) подозреваемся в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов, сообщили во вторник в Национальном антикоррупционном бюро страны (НАБУ). "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили чиновника СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. По информации ведомства, в 2023 году чиновник купил квартиру за 21,6 миллиона гривен (более 522 тысяч долларов) и оформил ее на одного из членов семьи. При этом в договоре занизил ее стоимость – до 12,8 миллиона гривен (309,4 тысячи долларов). "Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП (физическое лицо предприниматель - ред.) – с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги. Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг… Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности", - отметили в НАБУ. Имя чиновника СБУ в ведомстве не называют. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Илье Витюке. Владимир Зеленский 1 мая 2024 года уволил Витюка с должности главы департамента кибербезопасности СБУ.
https://ria.ru/20250902/ukraina-2039164851.html
https://ria.ru/20250821/smi-2036873404.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100038/10/1000381065_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_fa2986d14cd24496f4f5467f34bc6ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
На Украине чиновника СБУ заподозрили в незаконном обогащении
На Украине чиновника СБУ заподозрили в недостоверном декларировании доходов
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Высокопоставленный чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) подозреваемся в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов, сообщили во вторник в Национальном антикоррупционном бюро страны (НАБУ).
"НАБУ
и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили чиновника СБУ
из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ.
По информации ведомства, в 2023 году чиновник купил квартиру за 21,6 миллиона гривен (более 522 тысяч долларов) и оформил ее на одного из членов семьи. При этом в договоре занизил ее стоимость – до 12,8 миллиона гривен (309,4 тысячи долларов).
"Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП (физическое лицо предприниматель - ред.) – с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги. Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг… Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности", - отметили в НАБУ.
Имя чиновника СБУ в ведомстве не называют.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Илье Витюке. Владимир Зеленский
1 мая 2024 года уволил Витюка с должности главы департамента кибербезопасности СБУ.