На Украине чиновника СБУ заподозрили в незаконном обогащении

На Украине чиновника СБУ заподозрили в незаконном обогащении

2025-09-02

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Высокопоставленный чиновник Службы безопасности Украины (СБУ) подозреваемся в незаконном обогащении и недостоверном декларировании доходов, сообщили во вторник в Национальном антикоррупционном бюро страны (НАБУ). "НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) разоблачили чиновника СБУ из числа высшего офицерского состава на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. По информации ведомства, в 2023 году чиновник купил квартиру за 21,6 миллиона гривен (более 522 тысяч долларов) и оформил ее на одного из членов семьи. При этом в договоре занизил ее стоимость – до 12,8 миллиона гривен (309,4 тысячи долларов). "Чтобы обосновать происхождение средств, член семьи указал, что заработал их как ФЛП (физическое лицо предприниматель - ред.) – с февраля 2022 года оказывал юридические и консалтинговые услуги. Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг… Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности", - отметили в НАБУ. Имя чиновника СБУ в ведомстве не называют. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Илье Витюке. Владимир Зеленский 1 мая 2024 года уволил Витюка с должности главы департамента кибербезопасности СБУ.

