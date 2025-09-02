https://ria.ru/20250902/ukraina-2039176702.html

Захарова заявила о бесчисленных нарушениях прав человека на Украине

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Нацистский режим на Украине совершает бесчисленное количество грубых нарушений прав человека во всех сферах жизни, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "МИД России регулярно собирает данные о нарушениях прав человека, происходящих на территории Украины, включая случаи преследования, дискриминации, ограничения свободы слова и борьбу с инакомыслием, с целью привлечения внимания международного сообщества к неуклонно деградирующей правозащитной ситуации в этой стране. Вынуждены констатировать, что к настоящему времени у власти в Киеве находится откровенно нацистский режим, совершающий бесчисленное количество грубых систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД России.По ее словам, за последние годы Украину захлестнула волна насилия и преступлений, совершаемых по политическим и идеологическим причинам, Киев не гнушается откровенно террористических методов, прибегая к политическим убийствам своих оппонентов.Под предлогом борьбы с "российской агрессией" и "сепаратизмом", на Украине с 2014 года процветает практика преследований неугодных политических и общественных деятелей, правозащитников, журналистов, блогеров и активистов, подчеркнула Захарова.

