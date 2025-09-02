Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Россия регулярно поднимает вопрос о правах человека на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 02.09.2025 (обновлено: 17:46 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/ukraina-2039172285.html
Захарова: Россия регулярно поднимает вопрос о правах человека на Украине
Захарова: Россия регулярно поднимает вопрос о правах человека на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Захарова: Россия регулярно поднимает вопрос о правах человека на Украине
Российская сторона регулярно поднимает на международных площадках вопрос о нарушении прав человека киевским режимом, но не получает на него должной реакции,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T17:26:00+03:00
2025-09-02T17:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
оон
обсе
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_159:59:900:476_1920x0_80_0_0_1946f616bfbb7a40d435dbf68bcc899b.jpg
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российская сторона регулярно поднимает на международных площадках вопрос о нарушении прав человека киевским режимом, но не получает на него должной реакции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Регулярно поднимаем данный вопрос на различных международных площадках, в том числе ООН, ОБСЕ и других. Указываем на системный характер нарушений режимом (Владимира - ред.) Зеленского прав человека, направляем соответствующие обращения в адрес профильных исполнительных структур. К сожалению, должной ответной реакции мы, как правило, не получаем", - говорится в ее комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.Как отмечает Захарова, учитывая политизированность ООН и ОБСЕ, подобная реакция уже не вызывает удивления. В то же время, Россия продолжит прикладывать усилия на данном треке, заключила она.
https://ria.ru/20250819/lavrov-2036263894.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_b19ea9ada2c390875d4e4b49ec90ea59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, оон, обсе, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ООН, ОБСЕ, В мире
Захарова: Россия регулярно поднимает вопрос о правах человека на Украине

Захарова: РФ поднимает в ООН и ОБСЕ вопрос о нарушении прав человека на Украине

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российская сторона регулярно поднимает на международных площадках вопрос о нарушении прав человека киевским режимом, но не получает на него должной реакции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Регулярно поднимаем данный вопрос на различных международных площадках, в том числе ООН, ОБСЕ и других. Указываем на системный характер нарушений режимом (Владимира - ред.) Зеленского прав человека, направляем соответствующие обращения в адрес профильных исполнительных структур. К сожалению, должной ответной реакции мы, как правило, не получаем", - говорится в ее комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отмечает Захарова, учитывая политизированность ООН и ОБСЕ, подобная реакция уже не вызывает удивления. В то же время, Россия продолжит прикладывать усилия на данном треке, заключила она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Лавров напомнил Зеленскому об отдельных статьях Конституции Украины
19 августа, 12:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаООНОБСЕВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала