Захарова: Россия регулярно поднимает вопрос о правах человека на Украине

2025-09-02T17:26:00+03:00
2025-09-02T17:26:00+03:00
2025-09-02T17:46:00+03:00
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Российская сторона регулярно поднимает на международных площадках вопрос о нарушении прав человека киевским режимом, но не получает на него должной реакции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Регулярно поднимаем данный вопрос на различных международных площадках, в том числе ООН, ОБСЕ и других. Указываем на системный характер нарушений режимом (Владимира - ред.) Зеленского прав человека, направляем соответствующие обращения в адрес профильных исполнительных структур. К сожалению, должной ответной реакции мы, как правило, не получаем", - говорится в ее комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.Как отмечает Захарова, учитывая политизированность ООН и ОБСЕ, подобная реакция уже не вызывает удивления. В то же время, Россия продолжит прикладывать усилия на данном треке, заключила она.
