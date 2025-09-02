https://ria.ru/20250902/ukraina-2039157855.html

На Украине подали иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ

На Украине подали иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ - РИА Новости, 02.09.2025

На Украине подали иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ

Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной... РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви."По закону госслужба по этнополитике обязана объявить (УПЦ. — Прим. ред.) аффилированной с РПЦ, отправить письма об этом Киевской митрополии. <...> Этот иск подан в соответствии с законом в Высший административный суд", — сказал глава службы Виктор Еленский на брифинге.По его словам, Киевская митрополия УПЦ, в свою очередь, выдвинула несколько исков против госслужбы, в частности, обжаловав требование подтвердить независимость от РПЦ. Если суд удовлетворит иск госслужбы по этнополитике, то Киевская митрополия утратит статус юридического лица. При этом, по его утверждению, это не означает, что все приходы Киевской митрополии УПЦ будут закрывать."Это означает, что у приходов не будет центра в виде Киевской митрополии. Это не означает, что приходы, подчиненные Киевской митрополии УПЦ, должны перейти в другую церковь. Приходы, если хотят, могут действовать автономно", — пояснил Еленский.Ситуация с церковью и языком на УкраинеКиев организовал масштабную волну гонений на УПЦ — самую большую общину православных верующих на Украине. Деятельность канонической церкви запретили в разных регионах страны под предлогом связи с Россией.СБУ заводит уголовные дела против духовенства и проводит обыски в домах епископов и других священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Раскольники при поддержке местных властей силой захватили сотни храмов Украинской православной церкви. При этом священнослужители и миряне подвергаются физическому насилию.С 23 сентября прошлого года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить деятельность УПЦ.

