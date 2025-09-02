Кулеба: идея отправки европейских военных на Украину не популярна в ЕС
Кулеба: идея отправки европейских войск на Украину - кошмар для лидеров ЕС
© AP Photo / Valentyn OgirenkoДмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для многих политиков в Европе идея отправки своих военных на Украину является кошмаром, она не пользуется популярностью у избирателей.
"Дискуссии о гарантиях безопасности до сих пор в тупике. Идея отправки войск - это предвыборный кошмар для большинства европейских политиков: избиратели не хотят об этом слышать", - пишет Кулеба в статье в газете Washington Post.
По мнению бывшего министра, затраты на европейских миротворцев на Украине будут чрезмерными и беспрецедентными. Кулеба указывает на то, что отправка военных в качестве так называемых "сил заверения" - альтернативы, предполагающей развертывание сил вдали от линии боевого соприкосновения, - также будет иметь ограниченный эффект на ситуацию в сфере безопасности.
Он также сообщил что реализация условий ранее подписанных двусторонних соглашений о безопасности между Украиной и западными партнерами почти не обсуждается. Кулеба напомнил, что на момент января 2025 года Киев подписал 28 двусторонних соглашений о безопасности. "Все они были политическими, а не юридическими документами. И с тех пор об их реализации почти ничего не слышно", - подчеркивает он.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.