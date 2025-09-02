Рейтинг@Mail.ru
15:20 02.09.2025
На Украине могут переквалифицировать дело об убийстве Парубия
в мире
украина
одесса
львов
андрей парубий
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Дело против подозреваемого в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, может быть переквалифицировано на статью, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет. Ранее во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что подозреваемого в ликвидации Парубия зовут Михаил Сцельников. Суд на Украине во вторник избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. "Это предварительная квалификация, которая на сегодняшний день ему инкриминирована - это часть первая статьи 115 (умышленное убийство – ред.). Рассматривается вопрос о переквалификации действий, которые он совершил. Мы в ближайшее время это и сделаем, потому что есть основания принять такое решение… на 112-ю - это убийство народного депутата Украины", - сказал Мерет в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, в то время как за умышленное убийство - до 15 лет тюрьмы. Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия. Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий. Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
в мире, украина, одесса, львов, андрей парубий, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Одесса, Львов, Андрей Парубий, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Дело против подозреваемого в ликвидации экс-спикера Верховной рады и бывшего секретаря СНБО Андрея Парубия, причастного к сожжению людей в Одессе в 2014 году, может быть переквалифицировано на статью, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.
Ранее во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило, что подозреваемого в ликвидации Парубия зовут Михаил Сцельников. Суд на Украине во вторник избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
"Это предварительная квалификация, которая на сегодняшний день ему инкриминирована - это часть первая статьи 115 (умышленное убийство – ред.). Рассматривается вопрос о переквалификации действий, которые он совершил. Мы в ближайшее время это и сделаем, потому что есть основания принять такое решение… на 112-ю - это убийство народного депутата Украины", - сказал Мерет в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, в то время как за умышленное убийство - до 15 лет тюрьмы.
Причастный к многочисленным преступлениям киевского режима экс-глава СНБО Украины и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий был застрелен во Львове в субботу. В понедельник глава национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что мужчина, предположительно, ликвидировавший Парубия, задержан. Также он заявил, что в ликвидации Парубия якобы есть "русский след", при этом никаких доказательств этому он не предоставил. В Службе безопасности Украины заявили, что не нашли доказательств причастности России к уничтожению Парубия.
Во время беспорядков в ходе государственного переворота на Украине в 2013-2014 годах Парубий занимал неформальный пост "коменданта Майдана" и, по словам участников событий, был причастен к расстрелу митингующих и правоохранителей неизвестными снайперами. По словам военнослужащей ВСУ и экс-депутата Рады Надежды Савченко, у митингующих на "Майдане" было оружие, которое применялось с ведома организаторов акций протеста, а снайперов, открывших огонь по митингующим из гостиницы "Украина", сопровождал Андрей Парубий.
Кроме того, по данным представителя одесского подпольного движения Stop Grave, Парубий был непосредственным куратором и организатором расправы над противниками государственного переворота в ходе трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, где украинские националисты уничтожили палаточный лагерь "Антимайдана", а после подожгли здание "Дома профсоюзов", где укрывались протестующие. Пытавшихся спастись из огня людей националисты добивали при помощи огнестрельного и холодного оружия. В результате трагедии погибли 48 человек и еще более 250 пострадали. Позднее по поручению Парубия была создана группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая", препятствовавшая расследованию трагедии.
