Киев вернет пятерых удерживаемых россиян
Киев вернет пятерых удерживаемых россиян - РИА Новости, 02.09.2025
Киев вернет пятерых удерживаемых россиян
Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:47:00+03:00
2025-09-02T14:47:00+03:00
2025-09-02T19:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
татьяна москалькова
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931827408_0:0:1202:677_1920x0_80_0_0_0fa3071883d513302dfa80675629c60a.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале."Пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину", — написала она.После этого в Гомельской области пройдет встреча с участием представителей МККК и белорусской стороны, добавила она.Накануне омбудсмен сообщила РИА Новости, что на Украине еще остаются 23 жителя Курской области, однако дата их освобождения неизвестна. По ее словам, борьба за их освобождение продолжается в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией.Помимо этого, российская и украинская стороны условились о сборе двух тысяч посылок для военнопленных, а также о продолжении взаимных посещений. После предыдущей подобной договоренности стороны обменялись списками посещенных, Москва получила 300 писем от военнопленных для родных и близких.Москалькова подчеркнула, что ее офис работает круглосуточно, так как судьбы участников специальной военной операции и их семей являются первоочередной задачей.
украина
россия
Киев вернет пятерых удерживаемых россиян
Киев в четверг вернет пятерых удерживаемых на Украине россиян