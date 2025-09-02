https://ria.ru/20250902/ukraina-2039111501.html

Киев вернет пятерых удерживаемых россиян

Киев вернет пятерых удерживаемых россиян - РИА Новости, 02.09.2025

Киев вернет пятерых удерживаемых россиян

Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале."Пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину", — написала она.После этого в Гомельской области пройдет встреча с участием представителей МККК и белорусской стороны, добавила она.Накануне омбудсмен сообщила РИА Новости, что на Украине еще остаются 23 жителя Курской области, однако дата их освобождения неизвестна. По ее словам, борьба за их освобождение продолжается в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией.Помимо этого, российская и украинская стороны условились о сборе двух тысяч посылок для военнопленных, а также о продолжении взаимных посещений. После предыдущей подобной договоренности стороны обменялись списками посещенных, Москва получила 300 писем от военнопленных для родных и близких.Москалькова подчеркнула, что ее офис работает круглосуточно, так как судьбы участников специальной военной операции и их семей являются первоочередной задачей.

