Киев вернет пятерых удерживаемых россиян - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 02.09.2025 (обновлено: 19:51 02.09.2025)
Киев вернет пятерых удерживаемых россиян
Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале.&quot;Пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину&quot;, — написала она.После этого в Гомельской области пройдет встреча с участием представителей МККК и белорусской стороны, добавила она.Накануне омбудсмен сообщила РИА Новости, что на Украине еще остаются 23 жителя Курской области, однако дата их освобождения неизвестна. По ее словам, борьба за их освобождение продолжается в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией.Помимо этого, российская и украинская стороны условились о сборе двух тысяч посылок для военнопленных, а также о продолжении взаимных посещений. После предыдущей подобной договоренности стороны обменялись списками посещенных, Москва получила 300 писем от военнопленных для родных и близких.Москалькова подчеркнула, что ее офис работает круглосуточно, так как судьбы участников специальной военной операции и их семей являются первоочередной задачей.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пятерых россиян, находящихся на Украине, в четверг вернут в Россию, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
«

"Пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину", — написала она.

После этого в Гомельской области пройдет встреча с участием представителей МККК и белорусской стороны, добавила она.
Накануне омбудсмен сообщила РИА Новости, что на Украине еще остаются 23 жителя Курской области, однако дата их освобождения неизвестна. По ее словам, борьба за их освобождение продолжается в соответствии с международным правом и Женевской конвенцией.
Помимо этого, российская и украинская стороны условились о сборе двух тысяч посылок для военнопленных, а также о продолжении взаимных посещений. После предыдущей подобной договоренности стороны обменялись списками посещенных, Москва получила 300 писем от военнопленных для родных и близких.
Москалькова подчеркнула, что ее офис работает круглосуточно, так как судьбы участников специальной военной операции и их семей являются первоочередной задачей.
