Путин напомнил об истоках украинского конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 02.09.2025 (обновлено: 12:53 02.09.2025)
Путин напомнил об истоках украинского конфликта
Путин напомнил об истоках украинского конфликта
Путин напомнил об истоках украинского конфликта
С помощью НАТО предпринималась попытка поглощения всего постсоветского пространства, заявил президент России Владимир Путин, комментируя истоки украинского конфликта
специальная военная операция на украине
нато
украина
владимир путин
в мире
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. С помощью НАТО предпринималась попытка поглощения всего постсоветского пространства, заявил президент России Владимир Путин, комментируя истоки украинского конфликта."С помощью НАТО принимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства, но мы вынуждены были на это реагировать, в этом вся проблема", - сказал глава государства на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
украина
2025
Новости
Путин напомнил об истоках украинского конфликта

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. С помощью НАТО предпринималась попытка поглощения всего постсоветского пространства, заявил президент России Владимир Путин, комментируя истоки украинского конфликта.
"С помощью НАТО принимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства, но мы вынуждены были на это реагировать, в этом вся проблема", - сказал глава государства на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
