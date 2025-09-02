https://ria.ru/20250902/ukraina-2039056873.html
Путин напомнил об истоках украинского конфликта
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. С помощью НАТО предпринималась попытка поглощения всего постсоветского пространства, заявил президент России Владимир Путин, комментируя истоки украинского конфликта."С помощью НАТО принимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства, но мы вынуждены были на это реагировать, в этом вся проблема", - сказал глава государства на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
