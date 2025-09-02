https://ria.ru/20250902/ukraina-2039056873.html

Путин напомнил об истоках украинского конфликта

Путин напомнил об истоках украинского конфликта

Путин напомнил об истоках украинского конфликта

С помощью НАТО предпринималась попытка поглощения всего постсоветского пространства, заявил президент России Владимир Путин, комментируя истоки украинского конфликта.

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. С помощью НАТО предпринималась попытка поглощения всего постсоветского пространства, заявил президент России Владимир Путин, комментируя истоки украинского конфликта."С помощью НАТО принимается попытка поглощения практически всего постсоветского пространства, но мы вынуждены были на это реагировать, в этом вся проблема", - сказал глава государства на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

