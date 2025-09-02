https://ria.ru/20250902/ukraina-2039055946.html
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 02.09.2025
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины
Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T12:45:00+03:00
2025-09-02T12:45:00+03:00
2025-09-02T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
безопасность
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
https://ria.ru/20250901/moskva-2038676931.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, безопасность, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Безопасность, Роберт Фицо
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины
Путин: безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России