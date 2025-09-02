Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 02.09.2025 (обновлено: 12:50 02.09.2025)
Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины
Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
© AP Photo / Omar HavanaФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.
Только попробуйте: Москва провела открытый урок для "коалиции желающих"
1 сентября, 08:00
 
