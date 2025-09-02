https://ria.ru/20250902/ukraina-2039055946.html

Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины

Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины - РИА Новости, 02.09.2025

Путин высказался о гарантиях безопасности для Украины

Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.09.2025

ПЕКИН, 2 сен - РИА Новости. Безопасность Украины не может быть обеспечена за счет безопасности России, заявил президент РФ Владимир Путин."Естественно, это решение самой Украины, как обеспечивать свою безопасность. Но эта безопасность, как это было записано в фундаментальных документах, в том числе в области безопасности на европейском континенте, не может быть обеспечена за счет безопасности других стран, в частности, за счет Российской Федерации", - сказал Путин на встрече с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо.

