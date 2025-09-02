В Сумах прогремел взрыв
В Сумах после воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрыв произошел в городе Сумы на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
В Сумской области объявлена воздушная тревога.
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России
31 августа, 08:00
"В Сумах был слышен взрыв", - сообщает телеканал.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18