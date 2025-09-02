Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 02.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:27 02.09.2025
В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 02.09.2025
В Одесской области прогремели взрывы
Взрывы произошли в Измаильском районе Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 02.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
измаильский район
одесская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в Измаильском районе Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. В Одесской области объявлена воздушная тревога. "На Одесчине, в Измаильском районе, прозвучали взрывы", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_313:65:1280:790_1920x0_80_0_0_8ebf66f70d523f975d0f3febacd72406.jpg
1920
1920
true
В Одесской области прогремели взрывы

В Измаильском районе Одесской области прогремели взрывы

Украинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в Измаильском районе Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
В Одесской области объявлена воздушная тревога.
"На Одесчине, в Измаильском районе, прозвучали взрывы", - сообщает телеканал.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
