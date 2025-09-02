https://ria.ru/20250902/ukraina-2038963640.html
В Одесской области прогремели взрывы
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Взрывы произошли в Измаильском районе Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. В Одесской области объявлена воздушная тревога. "На Одесчине, в Измаильском районе, прозвучали взрывы", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
