Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:30 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/uchenye-2039000149.html
Российские ученые разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов
Российские ученые разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов - РИА Новости, 02.09.2025
Российские ученые разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов
Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов методом биоразложения,... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T08:30:00+03:00
2025-09-02T08:30:00+03:00
наука
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/77537/04/775370445_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_14b36edaef4a24883174179817a822f7.jpg
НОВОСИБИРСК, 2 сен – РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов методом биоразложения, когда загрязнения расщепляются с помощью специальных бактерий, сообщает вуз во вторник. Для ликвидации последствий экологических катастроф ученые взяли на вооружение привычный для одноклеточных организмов способ питания – поглощение длинных углеродных цепочек, входящих в состав нефтепродуктов. Руководит проектом программы "Приоритет-2030" кандидат биологических наук Екатерина Литвинова из НГТУ НЭТИ. "Процесс (биоразложения – ред.) происходит с помощью ферментов и тех веществ, которые бактерии вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности. Микроорганизмы, которые когда-то присутствовали в растениях и деревьях, вместе с остатками растений превратились в каменный уголь, а при получении гуминовых кислот из угля бактерии снова "ожили". Эти микроорганизмы в процессе эволюции привыкли поглощать длинные углеродные цепочки — то, что входит в состав нефтепродуктов, и теперь этот "навык" поможет ликвидировать последствия загрязнений", - рассказала она. Ученые отмечают, что сами бактерии безопасны, а технология переработки нефтепродуктов не представляет сложности. Достаточно запустить бактерии-нефтедеструкторы со специальным биогелем-носителем в загрязненную воду и дождаться, когда они расщепят нефтепродукты на простые вещества, которые можно или быстро утилизировать с помощью специальных уловителей, или дождаться, пока они сами превратятся в естественных условиях в воду и углекислый газ. Единственное, что придется контролировать, это концентрацию микроорганизмов: при большом или малом их скоплении переработка нефти происходит неэффективно. Исследования с мазутом показали, что через две недели он становится мягким, а вода темнеет, что говорит о том, что нефтепродукт эмульгируется в воду. Полностью же вода очищается через два-три месяца. "Ученые НГТУ НЭТИ провели эксперименты в закрытой системе, но уверены, что в природной среде работа микроорганизмов будет более эффективной и займет еще меньше времени — до полутора месяцев. Если же добавить уловители (специальные устройства для сбора продуктов разложения - ред.), то процесс будет более быстрым и очистить воду можно будет более чем на 90%", - сообщили в вузе. Ученые планируют продолжить исследовать возможности бактерий-нефтедеструкторов в биогелях.
https://ria.ru/20241025/toplivo-1979955980.html
https://ria.ru/20250416/nauka-2011329601.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/77537/04/775370445_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_8f8a85248c899be6de9d715f39cc9c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск
Наука, Новосибирск
Российские ученые разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов

В России разработали метод очистки воды от нефтепродуктов путем биоразложения

© Fotolia / Alexander RathsУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© Fotolia / Alexander Raths
Ученые работают в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 2 сен – РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов методом биоразложения, когда загрязнения расщепляются с помощью специальных бактерий, сообщает вуз во вторник.
Для ликвидации последствий экологических катастроф ученые взяли на вооружение привычный для одноклеточных организмов способ питания – поглощение длинных углеродных цепочек, входящих в состав нефтепродуктов. Руководит проектом программы "Приоритет-2030" кандидат биологических наук Екатерина Литвинова из НГТУ НЭТИ.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Новосибирские ученые изготовили партию синтетического топлива из пластика
25 октября 2024, 05:43
"Процесс (биоразложения – ред.) происходит с помощью ферментов и тех веществ, которые бактерии вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности. Микроорганизмы, которые когда-то присутствовали в растениях и деревьях, вместе с остатками растений превратились в каменный уголь, а при получении гуминовых кислот из угля бактерии снова "ожили". Эти микроорганизмы в процессе эволюции привыкли поглощать длинные углеродные цепочки — то, что входит в состав нефтепродуктов, и теперь этот "навык" поможет ликвидировать последствия загрязнений", - рассказала она.
Ученые отмечают, что сами бактерии безопасны, а технология переработки нефтепродуктов не представляет сложности. Достаточно запустить бактерии-нефтедеструкторы со специальным биогелем-носителем в загрязненную воду и дождаться, когда они расщепят нефтепродукты на простые вещества, которые можно или быстро утилизировать с помощью специальных уловителей, или дождаться, пока они сами превратятся в естественных условиях в воду и углекислый газ. Единственное, что придется контролировать, это концентрацию микроорганизмов: при большом или малом их скоплении переработка нефти происходит неэффективно.
Исследования с мазутом показали, что через две недели он становится мягким, а вода темнеет, что говорит о том, что нефтепродукт эмульгируется в воду. Полностью же вода очищается через два-три месяца.
"Ученые НГТУ НЭТИ провели эксперименты в закрытой системе, но уверены, что в природной среде работа микроорганизмов будет более эффективной и займет еще меньше времени — до полутора месяцев. Если же добавить уловители (специальные устройства для сбора продуктов разложения - ред.), то процесс будет более быстрым и очистить воду можно будет более чем на 90%", - сообщили в вузе.
Ученые планируют продолжить исследовать возможности бактерий-нефтедеструкторов в биогелях.
Образцы бактерий - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
"Съедает" яды. Найдена бактерия, разлагающая фенол
16 апреля, 09:00
 
НаукаНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала