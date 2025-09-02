https://ria.ru/20250902/uchenye-2039000149.html

Российские ученые разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов

2025-09-02T08:30:00+03:00

наука

новосибирск

НОВОСИБИРСК, 2 сен – РИА Новости. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) разработали новый способ очистки воды от нефтепродуктов методом биоразложения, когда загрязнения расщепляются с помощью специальных бактерий, сообщает вуз во вторник. Для ликвидации последствий экологических катастроф ученые взяли на вооружение привычный для одноклеточных организмов способ питания – поглощение длинных углеродных цепочек, входящих в состав нефтепродуктов. Руководит проектом программы "Приоритет-2030" кандидат биологических наук Екатерина Литвинова из НГТУ НЭТИ. "Процесс (биоразложения – ред.) происходит с помощью ферментов и тех веществ, которые бактерии вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности. Микроорганизмы, которые когда-то присутствовали в растениях и деревьях, вместе с остатками растений превратились в каменный уголь, а при получении гуминовых кислот из угля бактерии снова "ожили". Эти микроорганизмы в процессе эволюции привыкли поглощать длинные углеродные цепочки — то, что входит в состав нефтепродуктов, и теперь этот "навык" поможет ликвидировать последствия загрязнений", - рассказала она. Ученые отмечают, что сами бактерии безопасны, а технология переработки нефтепродуктов не представляет сложности. Достаточно запустить бактерии-нефтедеструкторы со специальным биогелем-носителем в загрязненную воду и дождаться, когда они расщепят нефтепродукты на простые вещества, которые можно или быстро утилизировать с помощью специальных уловителей, или дождаться, пока они сами превратятся в естественных условиях в воду и углекислый газ. Единственное, что придется контролировать, это концентрацию микроорганизмов: при большом или малом их скоплении переработка нефти происходит неэффективно. Исследования с мазутом показали, что через две недели он становится мягким, а вода темнеет, что говорит о том, что нефтепродукт эмульгируется в воду. Полностью же вода очищается через два-три месяца. "Ученые НГТУ НЭТИ провели эксперименты в закрытой системе, но уверены, что в природной среде работа микроорганизмов будет более эффективной и займет еще меньше времени — до полутора месяцев. Если же добавить уловители (специальные устройства для сбора продуктов разложения - ред.), то процесс будет более быстрым и очистить воду можно будет более чем на 90%", - сообщили в вузе. Ученые планируют продолжить исследовать возможности бактерий-нефтедеструкторов в биогелях.

новосибирск

новосибирск