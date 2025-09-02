Рейтинг@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал рост турпотока в Китай после введения безвиза
Туризм
 
14:30 02.09.2025
Эксперт спрогнозировал рост турпотока в Китай после введения безвиза
Эксперт спрогнозировал рост турпотока в Китай после введения безвиза - РИА Новости, 02.09.2025
Эксперт спрогнозировал рост турпотока в Китай после введения безвиза
Рост турпотока из России в Китай после введения безвизового туризма составит около 40%, в результате количество туристов может достигнуть 2-2,2 миллиона... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Рост турпотока из России в Китай после введения безвизового туризма составит около 40%, в результате количество туристов может достигнуть 2-2,2 миллиона человек, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Этого будет достаточно, чтобы конкурировать с Египтом за пятое место среди наиболее популярных у россиян туристических направлений. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "В 2024 году россияне совершили 1,5 миллиона туристических и частных поездок в Китай. В консервативном сценарии рост после введения безвизового туризма составит около 40%, что предполагает 2-2,2 миллиона поездок в 2025-2026 году", - прогнозирует аналитик. В результате, Китай сможет составить конкуренцию Египту среди российских туристов: по данным ФСБ, в первом полугодии египетское направление было пятым по популярности у россиян с 897 тысячами поездок, а китайское - шестым с 837 тысячами поездок. Россияне в среднем тратят на поездку в Китай от 1200 до 1800 долларов, указывает Смирнов. "При 2-2,2 миллиона поездок годовые траты россиян составят ориентировочно до 3,5 миллиарда долларов с учетом краткосрочных поездок и семейного отдыха", - заключил он.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Рост турпотока из России в Китай после введения безвизового туризма составит около 40%, в результате количество туристов может достигнуть 2-2,2 миллиона человек, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Этого будет достаточно, чтобы конкурировать с Египтом за пятое место среди наиболее популярных у россиян туристических направлений.
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
"В 2024 году россияне совершили 1,5 миллиона туристических и частных поездок в Китай. В консервативном сценарии рост после введения безвизового туризма составит около 40%, что предполагает 2-2,2 миллиона поездок в 2025-2026 году", - прогнозирует аналитик.
В результате, Китай сможет составить конкуренцию Египту среди российских туристов: по данным ФСБ, в первом полугодии египетское направление было пятым по популярности у россиян с 897 тысячами поездок, а китайское - шестым с 837 тысячами поездок.
Россияне в среднем тратят на поездку в Китай от 1200 до 1800 долларов, указывает Смирнов. "При 2-2,2 миллиона поездок годовые траты россиян составят ориентировочно до 3,5 миллиарда долларов с учетом краткосрочных поездок и семейного отдыха", - заключил он.
