https://ria.ru/20250902/turpotok-2039029894.html

В АТОР дали прогноз по увеличению турпотока из России в Китай

В АТОР дали прогноз по увеличению турпотока из России в Китай - РИА Новости, 02.09.2025

В АТОР дали прогноз по увеличению турпотока из России в Китай

Введение безвизового режима Китаем для россиян с 15 сентября может увеличить турпоток из России на 30-40%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T11:14:00+03:00

2025-09-02T11:14:00+03:00

2025-09-02T13:04:00+03:00

китай

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение безвизового режима Китаем для россиян с 15 сентября может увеличить турпоток из России на 30-40%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Китай вводит безвизовый въезд для россиян с 15 сентября 2025 года на год - до 14 сентября 2026 года. Турпоток в материковый Китай из России может вырасти на 30-40%", - говорится в Telegram-канале ассоциации. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.

https://ria.ru/20250902/kitay-2039016986.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)