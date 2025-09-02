https://ria.ru/20250902/turpotok-2039029894.html
В АТОР дали прогноз по увеличению турпотока из России в Китай
Введение безвизового режима Китаем для россиян с 15 сентября может увеличить турпоток из России на 30-40%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T11:14:00+03:00
2025-09-02T11:14:00+03:00
2025-09-02T13:04:00+03:00
китай
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение безвизового режима Китаем для россиян с 15 сентября может увеличить турпоток из России на 30-40%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Китай вводит безвизовый въезд для россиян с 15 сентября 2025 года на год - до 14 сентября 2026 года. Турпоток в материковый Китай из России может вырасти на 30-40%", - говорится в Telegram-канале ассоциации. Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
https://ria.ru/20250902/kitay-2039016986.html
китай
россия
китай, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Китай, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
