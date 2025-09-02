https://ria.ru/20250902/turpotok-2039029114.html

Поток туристов из России в Китай многократно вырастет, заявили в РСТ

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Поток туристов из России в материковый Китай с введением безвизового режима очень быстро и многократно вырастет, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум".Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян."При введении безвизового режима поток туристов на материковый Китай очень быстро многократно вырастет, учитывая богатейшую полетную программу из разных городов РФ", - сказали в РСТ.

