Поток туристов из России в Китай многократно вырастет, заявили в РСТ

11:11 02.09.2025 (обновлено: 13:04 02.09.2025)
Россия, Китай, Туризм
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Поток туристов из России в материковый Китай с введением безвизового режима очень быстро и многократно вырастет, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператора "Спектрум".
Ранее во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил на брифинге, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
"При введении безвизового режима поток туристов на материковый Китай очень быстро многократно вырастет, учитывая богатейшую полетную программу из разных городов РФ", - сказали в РСТ.
Китай на год введет безвизовый режим для россиян
Заголовок открываемого материала