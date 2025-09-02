https://ria.ru/20250902/tsb-2039183100.html
Инфляционные ожидания россиян со сбережениями составили 11,9 процента
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Центральный банк в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-й и период 2027-2028 годов, в котором привел данные опросов об инфляционных ожиданиях. "Значение инфляционных ожиданий у россиян со сбережениями в августе 2025 года составило 11,9 процента, у опрошенных без сбережений ожидания в августе 2025 года были равны 14,6 процента", — сказано в тексте. С июля по декабрь 2024 года россияне со сбережениями ожидали инфляции в интервале от 10,2 до 12,7 процента. Ожидания опрошенных без сбережений составляли от 13,3 до 15,4 процента с декабря 2024-го по январь текущего года. ЦБ счел инфляционные ожидания россиян со сбережениями более рациональными. "Они, как правило, более низкие и менее волатильные, чем у опрошенных без сбережений", — отметили там. В среднем их доход оказался выше. Кроме того, они внимательнее следят за экономической ситуацией, поскольку заинтересованы в сохранении накоплений.
