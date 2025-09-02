https://ria.ru/20250902/tsb-2039183100.html

Инфляционные ожидания россиян со сбережениями составили 11,9 процента

Инфляционные ожидания россиян со сбережениями составили 11,9 процента - РИА Новости, 02.09.2025

Инфляционные ожидания россиян со сбережениями составили 11,9 процента

Центральный банк в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-й и период 2027-2028 годов, в котором привел данные опросов об инфляционных... РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T18:17:00+03:00

2025-09-02T18:17:00+03:00

2025-09-02T18:17:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

инфляция

финансы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Центральный банк в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-й и период 2027-2028 годов, в котором привел данные опросов об инфляционных ожиданиях. "Значение инфляционных ожиданий у россиян со сбережениями в августе 2025 года составило 11,9 процента, у опрошенных без сбережений ожидания в августе 2025 года были равны 14,6 процента", — сказано в тексте. С июля по декабрь 2024 года россияне со сбережениями ожидали инфляции в интервале от 10,2 до 12,7 процента. Ожидания опрошенных без сбережений составляли от 13,3 до 15,4 процента с декабря 2024-го по январь текущего года. ЦБ счел инфляционные ожидания россиян со сбережениями более рациональными. "Они, как правило, более низкие и менее волатильные, чем у опрошенных без сбережений", — отметили там. В среднем их доход оказался выше. Кроме того, они внимательнее следят за экономической ситуацией, поскольку заинтересованы в сохранении накоплений.

https://ria.ru/20250902/tsb-2039172488.html

https://ria.ru/20250902/stavka-2038977775.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, инфляция, финансы