18:17 02.09.2025
Инфляционные ожидания россиян со сбережениями составили 11,9 процента
Инфляционные ожидания россиян со сбережениями составили 11,9 процента
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
инфляция
финансы
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Центральный банк в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-й и период 2027-2028 годов, в котором привел данные опросов об инфляционных ожиданиях. "Значение инфляционных ожиданий у россиян со сбережениями в августе 2025 года составило 11,9 процента, у опрошенных без сбережений ожидания в августе 2025 года были равны 14,6 процента", — сказано в тексте. С июля по декабрь 2024 года россияне со сбережениями ожидали инфляции в интервале от 10,2 до 12,7 процента. Ожидания опрошенных без сбережений составляли от 13,3 до 15,4 процента с декабря 2024-го по январь текущего года. ЦБ счел инфляционные ожидания россиян со сбережениями более рациональными. "Они, как правило, более низкие и менее волатильные, чем у опрошенных без сбережений", — отметили там. В среднем их доход оказался выше. Кроме того, они внимательнее следят за экономической ситуацией, поскольку заинтересованы в сохранении накоплений.
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, инфляция, финансы
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Инфляция, Финансы
Вид на здание Банка России
© РИА Новости / Алексей Никольский
Вид на здание Банка России. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Центральный банк в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-й и период 2027-2028 годов, в котором привел данные опросов об инфляционных ожиданиях.
"Значение инфляционных ожиданий у россиян со сбережениями в августе 2025 года составило 11,9 процента, у опрошенных без сбережений ожидания в августе 2025 года были равны 14,6 процента", — сказано в тексте.
С июля по декабрь 2024 года россияне со сбережениями ожидали инфляции в интервале от 10,2 до 12,7 процента. Ожидания опрошенных без сбережений составляли от 13,3 до 15,4 процента с декабря 2024-го по январь текущего года.
ЦБ счел инфляционные ожидания россиян со сбережениями более рациональными.
"Они, как правило, более низкие и менее волатильные, чем у опрошенных без сбережений", — отметили там.
В среднем их доход оказался выше. Кроме того, они внимательнее следят за экономической ситуацией, поскольку заинтересованы в сохранении накоплений.
Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) Россия Инфляция Финансы
 
 
