ЦБ осторожно оценивает темпы снижения инфляции, заявил Заботкин

2025-09-02T15:49:00+03:00

экономика

россия

алексей заботкин

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Банк России проявляет осторожность в оценках темпов снижения инфляции, чтобы они не оказались слишком преждевременными и радужными, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов. "Совет директоров в своих решениях склонен склонен проявлять осторожность в оценках того, насколько быстро происходит этот процесс. Почему? Чтобы избежать риска повторного ускорения инфляции, если эти оценки окажутся преждевременными и чересчур радужными", - сказал он.

