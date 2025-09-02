https://ria.ru/20250902/tsb-2039150369.html
ЦБ осторожно оценивает темпы снижения инфляции, заявил Заботкин
ЦБ осторожно оценивает темпы снижения инфляции, заявил Заботкин - РИА Новости, 02.09.2025
ЦБ осторожно оценивает темпы снижения инфляции, заявил Заботкин
Банк России проявляет осторожность в оценках темпов снижения инфляции, чтобы они не оказались слишком преждевременными и радужными, сказал зампред регулятора... РИА Новости, 02.09.2025
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Банк России проявляет осторожность в оценках темпов снижения инфляции, чтобы они не оказались слишком преждевременными и радужными, сказал зампред регулятора Алексей Заботкин на пресс-конференции по проекту основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и период 2027-2028 годов. "Совет директоров в своих решениях склонен склонен проявлять осторожность в оценках того, насколько быстро происходит этот процесс. Почему? Чтобы избежать риска повторного ускорения инфляции, если эти оценки окажутся преждевременными и чересчур радужными", - сказал он.
ЦБ осторожно оценивает темпы снижения инфляции, заявил Заботкин
Заботкин: ЦБ проявляет осторожность в оценках темпов снижения инфляции