Рейтинг@Mail.ru
Трамп выступит с заявлением, которое касается Пентагона - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 02.09.2025 (обновлено: 14:22 02.09.2025)
https://ria.ru/20250902/trump-2039093108.html
Трамп выступит с заявлением, которое касается Пентагона
Трамп выступит с заявлением, которое касается Пентагона - РИА Новости, 02.09.2025
Трамп выступит с заявлением, которое касается Пентагона
Заявление, с которым президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета во вторник, будет связано с Пентагоном, сообщила журналистка телеканала Fox News РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T14:12:00+03:00
2025-09-02T14:22:00+03:00
в мире
министерство обороны сша
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заявление, с которым президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета во вторник, будет связано с Пентагоном, сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на Белый дом.Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему."Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны", - написала журналистка в соцсети X, цитируя пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
https://ria.ru/20250829/operatsiya-2038315682.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны сша, дональд трамп, сша
В мире, Министерство обороны США, Дональд Трамп, США
Трамп выступит с заявлением, которое касается Пентагона

Белый дом: Трамп выступит из Овального кабинета с заявлением насчет Пентагона

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заявление, с которым президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета во вторник, будет связано с Пентагоном, сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на Белый дом.
Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему.
"Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны", - написала журналистка в соцсети X, цитируя пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
СМИ узнали о готовящейся операции Белого дома по борьбе с нелегалами
29 августа, 13:39
 
В миреМинистерство обороны СШАДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала