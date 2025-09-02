Трамп выступит с заявлением, которое касается Пентагона

https://ria.ru/20250902/trump-2039093108.html
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заявление, с которым президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета во вторник, будет связано с Пентагоном, сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на Белый дом.Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему."Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны", - написала журналистка в соцсети X, цитируя пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
