Трамп выступит с заявлением, которое касается Пентагона

2025-09-02T14:12:00+03:00

2025-09-02T14:12:00+03:00

2025-09-02T14:22:00+03:00

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Заявление, с которым президент США Дональд Трамп выступит из Овального кабинета во вторник, будет связано с Пентагоном, сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на Белый дом.Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему."Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны", - написала журналистка в соцсети X, цитируя пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

