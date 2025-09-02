Трамп ответил на слухи о своей смерти шуткой про Байдена

https://ria.ru/20250902/tramp-2039216763.html
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме пошутил на тему слухов о своей смерти, вспомнив бывшего главу государства Джо Байдена.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме пошутил на тему слухов о своей смерти, вспомнив бывшего главу государства Джо Байдена."Я ничего не делал два дня, и все начали говорить: "С ним что-то не так". Байден месяцами ничего не делал, вы его не видели, и никто не говорил, что с ним что-то не так", — сказал он.Ранее в субботу на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США. Поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.В понедельник Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем и заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.
