Трамп ответил на слухи о своей смерти шуткой про Байдена
22:48 02.09.2025 (обновлено: 23:02 02.09.2025)
Трамп ответил на слухи о своей смерти шуткой про Байдена
Трамп ответил на слухи о своей смерти шуткой про Байдена
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме пошутил на тему слухов о своей смерти, вспомнив бывшего главу государства Джо Байдена. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T22:48:00+03:00
2025-09-02T23:02:00+03:00
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме пошутил на тему слухов о своей смерти, вспомнив бывшего главу государства Джо Байдена."Я ничего не делал два дня, и все начали говорить: "С ним что-то не так". Байден месяцами ничего не делал, вы его не видели, и никто не говорил, что с ним что-то не так", — сказал он.Ранее в субботу на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США. Поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.В понедельник Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем и заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.
Трамп ответил на слухи о своей смерти шуткой про Байдена

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме пошутил на тему слухов о своей смерти, вспомнив бывшего главу государства Джо Байдена.
"Я ничего не делал два дня, и все начали говорить: "С ним что-то не так". Байден месяцами ничего не делал, вы его не видели, и никто не говорил, что с ним что-то не так", — сказал он.
Ранее в субботу на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США. Поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.
В понедельник Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем и заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.
