Трамп ответил на слухи о своей смерти шуткой про Байдена

Трамп ответил на слухи о своей смерти шуткой про Байдена - РИА Новости, 02.09.2025

Трамп ответил на слухи о своей смерти шуткой про Байдена

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме пошутил на тему слухов о своей смерти, вспомнив бывшего главу государства Джо Байдена.

2025-09-02

2025-09-02T22:48:00+03:00

2025-09-02T23:02:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме пошутил на тему слухов о своей смерти, вспомнив бывшего главу государства Джо Байдена."Я ничего не делал два дня, и все начали говорить: "С ним что-то не так". Байден месяцами ничего не делал, вы его не видели, и никто не говорил, что с ним что-то не так", — сказал он.Ранее в субботу на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США. Поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.В понедельник Трамп опроверг слухи о проблемах со здоровьем и заявил на своей странице в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

сша

2025

Новости

