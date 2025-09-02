Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что США обогнали Россию и Китай в космической гонке - РИА Новости, 02.09.2025
22:43 02.09.2025 (обновлено: 22:50 02.09.2025)
Трамп утверждает, что США обогнали Россию и Китай в космической гонке
Трамп утверждает, что США обогнали Россию и Китай в космической гонке - РИА Новости, 02.09.2025
Трамп утверждает, что США обогнали Россию и Китай в космической гонке
Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не отстают от России и Китая в космической гонке, а даже обогнали их. РИА Новости, 02.09.2025
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
наса
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не отстают от России и Китая в космической гонке, а даже обогнали их. "Знаете, мы очень сильно отставали от Китая и России в космической гонке, а теперь мы, бесспорно, занимаем первое место в космосе", - сказал Трамп журналистам. Летом глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры в США, ставшие первой очной встречей глав космических агентств с 2018 года.
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, наса
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, НАСА
Трамп утверждает, что США обогнали Россию и Китай в космической гонке

США перестали отставать от России и Китая в космической гонке, утверждает Трамп

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не отстают от России и Китая в космической гонке, а даже обогнали их.
"Знаете, мы очень сильно отставали от Китая и России в космической гонке, а теперь мы, бесспорно, занимаем первое место в космосе", - сказал Трамп журналистам.
Летом глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры в США, ставшие первой очной встречей глав космических агентств с 2018 года.
