Трамп утверждает, что США обогнали Россию и Китай в космической гонке

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не отстают от России и Китая в космической гонке, а даже обогнали их. "Знаете, мы очень сильно отставали от Китая и России в космической гонке, а теперь мы, бесспорно, занимаем первое место в космосе", - сказал Трамп журналистам. Летом глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов и министр транспорта США - исполняющий обязанности директора NASA Шон Даффи провели переговоры в США, ставшие первой очной встречей глав космических агентств с 2018 года.

