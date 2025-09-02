https://ria.ru/20250902/tramp-2039215352.html
Трамп заявил, что не собирается снижать пошлины, действующие против Индии
Трамп заявил, что не собирается снижать пошлины, действующие против Индии - РИА Новости, 02.09.2025
Трамп заявил, что не собирается снижать пошлины, действующие против Индии
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T22:30:00+03:00
2025-09-02T22:30:00+03:00
2025-09-02T22:44:00+03:00
в мире
индия
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку российской нефти."Нет", - ответил он на вопрос журналистов в Белом доме о том, планирует ли снизить действующие импортные пошлины против Индии.Американский президент выразил уверенность в том, что США "очень хорошо" ладят с Индией, но Нью-Дели по мнению Трампа собирал "огромные пошлины" с товаров из США, которые были самыми высокими в мире.
https://ria.ru/20250901/poshliny-2038830147.html
индия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Индия, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что не собирается снижать пошлины, действующие против Индии
Трамп заявил, что не собирается снижать импортные пошлины в отношении Индии