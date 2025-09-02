Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не собирается снижать пошлины, действующие против Индии
22:30 02.09.2025 (обновлено: 22:44 02.09.2025)
Трамп заявил, что не собирается снижать пошлины, действующие против Индии
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку российской нефти."Нет", - ответил он на вопрос журналистов в Белом доме о том, планирует ли снизить действующие импортные пошлины против Индии.Американский президент выразил уверенность в том, что США "очень хорошо" ладят с Индией, но Нью-Дели по мнению Трампа собирал "огромные пошлины" с товаров из США, которые были самыми высокими в мире.
в мире, индия, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Индия, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается снижать действующие против Индии импортные пошлины в размере 50%, введенные им в том числе, за покупку российской нефти.
"Нет", - ответил он на вопрос журналистов в Белом доме о том, планирует ли снизить действующие импортные пошлины против Индии.
Американский президент выразил уверенность в том, что США "очень хорошо" ладят с Индией, но Нью-Дели по мнению Трампа собирал "огромные пошлины" с товаров из США, которые были самыми высокими в мире.
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Эксперт рассказал о рисках для экономики США от политики пошлин Трампа
1 сентября, 12:45
 
В мире Индия США Дональд Трамп Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
