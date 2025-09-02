https://ria.ru/20250902/tramp-2039214025.html

Трамп прокомментировал возможность ввода Нацгвардии в Чикаго

Трамп прокомментировал возможность ввода Нацгвардии в Чикаго - РИА Новости, 02.09.2025

Трамп прокомментировал возможность ввода Нацгвардии в Чикаго

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести силы Национальной гвардии в Чикаго, чтобы положить конец рекордному уровню преступности в этом городе. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T22:15:00+03:00

2025-09-02T22:15:00+03:00

2025-09-02T22:23:00+03:00

в мире

чикаго

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037029858_256:0:2500:1262_1920x0_80_0_0_6e7641254c7627cdd1ccce60bf9dd2cf.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести силы Национальной гвардии в Чикаго, чтобы положить конец рекордному уровню преступности в этом городе."Мы сделаем это. Я не сказал когда, но мы сделаем", — сказал Трамп, выступая перед журналистами на площадке Белого дома.Он отметил, что в Вашингтоне "за две недели удалось превратить столицу в безопасную зону" и подчеркнул, что аналогичные меры нужны в других городах. "Мы вывели 1600 закоренелых преступников, и теперь в Вашингтоне снова можно спокойно гулять с детьми", — сказал президент.Трамп добавил, что получает обращения от жителей Чикаго с просьбами о помощи. "Люди говорят: "Пожалуйста, пришлите президента, нам нужна помощь, мы боимся выходить на улицу". Мы сделаем это в любом случае, потому что я обязан защищать страну", — заявил он.Президент также связал свои планы с ситуацией в Балтиморе, назвав город "одним из самых небезопасных в мире".

https://ria.ru/20250902/chikago-2038967022.html

https://ria.ru/20250902/trump-2039142392.html

чикаго

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чикаго, сша, дональд трамп