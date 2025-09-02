https://ria.ru/20250902/tramp-2039214025.html
Трамп прокомментировал возможность ввода Нацгвардии в Чикаго
Трамп прокомментировал возможность ввода Нацгвардии в Чикаго - РИА Новости, 02.09.2025
Трамп прокомментировал возможность ввода Нацгвардии в Чикаго
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести силы Национальной гвардии в Чикаго, чтобы положить конец рекордному уровню преступности в этом городе. РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T22:15:00+03:00
2025-09-02T22:15:00+03:00
2025-09-02T22:23:00+03:00
в мире
чикаго
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен ввести силы Национальной гвардии в Чикаго, чтобы положить конец рекордному уровню преступности в этом городе."Мы сделаем это. Я не сказал когда, но мы сделаем", — сказал Трамп, выступая перед журналистами на площадке Белого дома.Он отметил, что в Вашингтоне "за две недели удалось превратить столицу в безопасную зону" и подчеркнул, что аналогичные меры нужны в других городах. "Мы вывели 1600 закоренелых преступников, и теперь в Вашингтоне снова можно спокойно гулять с детьми", — сказал президент.Трамп добавил, что получает обращения от жителей Чикаго с просьбами о помощи. "Люди говорят: "Пожалуйста, пришлите президента, нам нужна помощь, мы боимся выходить на улицу". Мы сделаем это в любом случае, потому что я обязан защищать страну", — заявил он.Президент также связал свои планы с ситуацией в Балтиморе, назвав город "одним из самых небезопасных в мире".
чикаго
сша
