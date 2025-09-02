https://ria.ru/20250902/tramp-2039213868.html

Трамп заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине

Трамп заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине - РИА Новости, 02.09.2025

Трамп заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал интересные вещи о конфликте на Украине, которые скоро также станут известны общественности. РИА Новости, 02.09.2025

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что узнал интересные вещи о конфликте на Украине, которые скоро также станут известны общественности."Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы", — сказал он. Так Трамп ответил на вопрос, говорил ли он с президентом Владимиром Путиным за последнюю неделю.Он также заявил, что их встреча на Аляске была очень хорошей."Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займем другую позицию", — добавил Трамп.При этом хозяин Белого дома в телефонном интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу отметил, что у него всегда были прекрасные отношения с российским лидером, а сейчас он "очень разочарован".Кроме того, глава государства выразил желание продолжить участвовать в урегулировании украинского конфликта."Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать", — сказал Трамп.Глава Белого дома добавил, что испытывает разочарование из-за продолжения конфликта и гибели людей. Он подчеркнул, что дело "не в Украине", а в сохранении жизней.Переговоры по УкраинеПутин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). Они обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.Путин заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочном урегулировании ситуации.Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором подчеркнул, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

дональд трамп, в мире, украина, сша, россия