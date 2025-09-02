https://ria.ru/20250902/tramp-2039213461.html
Трамп назвал сумасшедшими слухи о своей смерти
Трамп назвал сумасшедшими слухи о своей смерти - РИА Новости, 02.09.2025
Трамп назвал сумасшедшими слухи о своей смерти
Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что не видел сообщений в соцсетях о своей смерти, назвав эти слухи “сумасшедшими”. РИА Новости, 02.09.2025
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что не видел сообщений в соцсетях о своей смерти, назвав эти слухи “сумасшедшими”.“Нет”, - ответил он на вопрос журналистов в Белом доме, видел ли он сообщения в соцсетях о своей смерти.Трамп добавил, что считает подобные слухи “сумасшедшими”.
