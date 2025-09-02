Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал сумасшедшими слухи о своей смерти
22:07 02.09.2025 (обновлено: 22:13 02.09.2025)
Трамп назвал сумасшедшими слухи о своей смерти
Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что не видел сообщений в соцсетях о своей смерти, назвав эти слухи "сумасшедшими".
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что не видел сообщений в соцсетях о своей смерти, назвав эти слухи “сумасшедшими”.“Нет”, - ответил он на вопрос журналистов в Белом доме, видел ли он сообщения в соцсетях о своей смерти.Трамп добавил, что считает подобные слухи “сумасшедшими”.
дональд трамп, в мире, сша
Дональд Трамп, В мире, США
Трамп назвал сумасшедшими слухи о своей смерти

Трамп заявил, что не видел сообщений о своей смерти и назвал их сумасшедшими

© AP Photo / Christopher FurlongДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник признался, что не видел сообщений в соцсетях о своей смерти, назвав эти слухи “сумасшедшими”.
“Нет”, - ответил он на вопрос журналистов в Белом доме, видел ли он сообщения в соцсетях о своей смерти.
Трамп добавил, что считает подобные слухи “сумасшедшими”.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
СМИ раскрыли причину слухов о состоянии здоровья Трампа
Дональд ТрампВ миреСША
 
 
