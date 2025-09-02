https://ria.ru/20250902/tramp-2039212464.html

Трамп рассказал, что не боится угрозы формирования "оси" Китая и России

Трамп рассказал, что не боится угрозы формирования "оси" Китая и России - РИА Новости, 02.09.2025

Трамп рассказал, что не боится угрозы формирования "оси" Китая и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона. РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T21:54:00+03:00

2025-09-02T21:54:00+03:00

2025-09-02T21:54:00+03:00

в мире

сша

китай

россия

дональд трамп

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_bb4f0dbe5121adf8ebca2487cd4d76a1.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона. "Я совсем не обеспокоен. У нас самая сильная армия в мире, и они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять", — сказал Трамп в эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса на фоне завершившегося саммита ШОС. Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.

https://ria.ru/20250902/sammit-2039198669.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, россия, дональд трамп, шос