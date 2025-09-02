Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/tramp-2039210476.html
Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить конфликт на Украине
Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 02.09.2025
Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T21:44:00+03:00
2025-09-02T21:44:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается. "Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать", - сказал Трамп в телефонном интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу. Глава Белого дома добавил, что испытывает разочарование в связи с тем, что конфликт до сих пор продолжается и в нем гибнут люди. "Гибнут не американцы, а россияне и украинцы", - отметил Трамп. Он подчеркнул, что дело "не в Украине", а в сохранении жизней. Трамп также заявил, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным "всегда были прекрасные отношения", а сейчас он "очень разочарован". Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250902/smi-2039207686.html
https://ria.ru/20250902/tramp-2039184747.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается.
"Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать", - сказал Трамп в телефонном интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
СМИ: Трамп намерен обвинить Европу в срыве мирных инициатив по Украине
Вчера, 21:07
Глава Белого дома добавил, что испытывает разочарование в связи с тем, что конфликт до сих пор продолжается и в нем гибнут люди.
"Гибнут не американцы, а россияне и украинцы", - отметил Трамп.
Он подчеркнул, что дело "не в Украине", а в сохранении жизней.
Трамп также заявил, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным "всегда были прекрасные отношения", а сейчас он "очень разочарован".
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Трамп за день стал богаче на пять миллиардов долларов
Вчера, 18:29
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала