Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается.
"Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать", - сказал Трамп в телефонном интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу.
Глава Белого дома добавил, что испытывает разочарование в связи с тем, что конфликт до сих пор продолжается и в нем гибнут люди.
"Гибнут не американцы, а россияне и украинцы", - отметил Трамп.
Он подчеркнул, что дело "не в Украине", а в сохранении жизней.
Трамп также заявил, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным "всегда были прекрасные отношения", а сейчас он "очень разочарован".
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.