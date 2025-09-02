https://ria.ru/20250902/tramp-2039210476.html

Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить конфликт на Украине

Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить конфликт на Украине - РИА Новости, 02.09.2025

Трамп заявил, что чувствует обязательство остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи РИА Новости, 02.09.2025

2025-09-02T21:44:00+03:00

2025-09-02T21:44:00+03:00

2025-09-02T21:44:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается. "Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать", - сказал Трамп в телефонном интервью американскому журналисту Скотту Дженнингсу. Глава Белого дома добавил, что испытывает разочарование в связи с тем, что конфликт до сих пор продолжается и в нем гибнут люди. "Гибнут не американцы, а россияне и украинцы", - отметил Трамп. Он подчеркнул, что дело "не в Украине", а в сохранении жизней. Трамп также заявил, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным "всегда были прекрасные отношения", а сейчас он "очень разочарован". Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250902/smi-2039207686.html

https://ria.ru/20250902/tramp-2039184747.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский