В медцентре, где якобы обследовали Трампа, не усиливали безопасность

В медцентре, где якобы обследовали Трампа, не усиливали безопасность - РИА Новости, 02.09.2025

В медцентре, где якобы обследовали Трампа, не усиливали безопасность

Усиленные меры безопасности, перекрытия дорог или иные ограничения отсутствуют у национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида в американском... РИА Новости, 02.09.2025

в мире

дональд трамп

сша

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Усиленные меры безопасности, перекрытия дорог или иные ограничения отсутствуют у национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида в американском штате Мэриленд, где проходят обследование и лечение президенты США, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в ряде американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о перекрытиях у медицинского центра, связанные со слухами об ухудшении здоровья американского лидера Дональда Трампа. По состоянию на 11.00 вторника по местному времени (18.00 мск), у военного госпиталя обычное движение автотранспорта. Ограничения движения для пешеходов также отсутствуют. В небе над центром нет летательных аппаратов, а на пропускном пункте отсутствует усиленная охрана. Понедельник Трамп провел на поле для гольфа в своем клубе Trump National в штате Вирджиния.

сша

2025

