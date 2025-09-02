Рейтинг@Mail.ru
В медцентре, где якобы обследовали Трампа, не усиливали безопасность - РИА Новости, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 02.09.2025
https://ria.ru/20250902/tramp-2039194577.html
В медцентре, где якобы обследовали Трампа, не усиливали безопасность
В медцентре, где якобы обследовали Трампа, не усиливали безопасность - РИА Новости, 02.09.2025
В медцентре, где якобы обследовали Трампа, не усиливали безопасность
Усиленные меры безопасности, перекрытия дорог или иные ограничения отсутствуют у национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида в американском... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T19:29:00+03:00
2025-09-02T19:29:00+03:00
в мире
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150878/05/1508780501_0:0:4255:2394_1920x0_80_0_0_1eca692a385700341310c145ab0104e9.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Усиленные меры безопасности, перекрытия дорог или иные ограничения отсутствуют у национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида в американском штате Мэриленд, где проходят обследование и лечение президенты США, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в ряде американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о перекрытиях у медицинского центра, связанные со слухами об ухудшении здоровья американского лидера Дональда Трампа. По состоянию на 11.00 вторника по местному времени (18.00 мск), у военного госпиталя обычное движение автотранспорта. Ограничения движения для пешеходов также отсутствуют. В небе над центром нет летательных аппаратов, а на пропускном пункте отсутствует усиленная охрана. Понедельник Трамп провел на поле для гольфа в своем клубе Trump National в штате Вирджиния.
https://ria.ru/20250901/tramp-2038890112.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150878/05/1508780501_0:0:3893:2920_1920x0_80_0_0_aa444e94a2e5e73fea42b4f08d72f93a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, сша
В мире, Дональд Трамп, США
В медцентре, где якобы обследовали Трампа, не усиливали безопасность

В медцентре в Мэрилэнде, где якобы обследовали Трампа, не усиливали безопасность

© AP Photo/Patrick Semansky, FileДональд Трамп за игрой в гольф
Дональд Трамп за игрой в гольф - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo/Patrick Semansky, File
Дональд Трамп за игрой в гольф . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Усиленные меры безопасности, перекрытия дорог или иные ограничения отсутствуют у национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида в американском штате Мэриленд, где проходят обследование и лечение президенты США, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в ряде американских СМИ и социальных сетях стали появляться сообщения о перекрытиях у медицинского центра, связанные со слухами об ухудшении здоровья американского лидера Дональда Трампа.
По состоянию на 11.00 вторника по местному времени (18.00 мск), у военного госпиталя обычное движение автотранспорта. Ограничения движения для пешеходов также отсутствуют. В небе над центром нет летательных аппаратов, а на пропускном пункте отсутствует усиленная охрана.
Понедельник Трамп провел на поле для гольфа в своем клубе Trump National в штате Вирджиния.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти
1 сентября, 16:18
 
В миреДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала