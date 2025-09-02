https://ria.ru/20250902/tramp-2039184747.html

Трамп за день стал богаче на пять миллиардов долларов

РИА Новости, 02.09.2025

Трамп за день стал богаче на пять миллиардов долларов

Семья президента США Дональда Трампа получила около $5 миллиардов с момента начала торгов их криптовалютой World Liberty Financial (WLFI), сообщило издание The...

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Семья президента США Дональда Трампа получила около $5 миллиардов с момента начала торгов их криптовалютой World Liberty Financial (WLFI), сообщило издание The Wall Street Journal."В понедельник семья Трампа заработала на бумажном владении около $5 мрлд, после того как ее флагманское криптовалютное предприятие открыло торги новой цифровой валютой", — говорится в материале.Издание отмечает, что теперь WLFI доступна для покупки и продажи на открытом рынке. По данным источника, торги, которые прошли 1 сентября, стали "самым крупным финансовым достижением семьи Трампа с его инаугурации".Семья американского лидера владеет примерно 25% всех существующих токенов WLFI — трое его сыновей являются соучредителями World Liberty, а сам президент считается "почетным" соучредителем компании. По предварительным данным, WLFI сейчас является "наиболее ценным активом семьи Трампов", превосходя их многолетний портфель недвижимости, сообщается в тексте.

