Трамп за день стал богаче на пять миллиардов долларов
18:29 02.09.2025 (обновлено: 20:27 02.09.2025)
Трамп за день стал богаче на пять миллиардов долларов
в мире
сша
дональд трамп
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп за день стал богаче на пять миллиардов долларов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Семья президента США Дональда Трампа получила около $5 миллиардов с момента начала торгов их криптовалютой World Liberty Financial (WLFI), сообщило издание The Wall Street Journal.
"В понедельник семья Трампа заработала на бумажном владении около $5 мрлд, после того как ее флагманское криптовалютное предприятие открыло торги новой цифровой валютой", — говорится в материале.
Издание отмечает, что теперь WLFI доступна для покупки и продажи на открытом рынке. По данным источника, торги, которые прошли 1 сентября, стали "самым крупным финансовым достижением семьи Трампа с его инаугурации".
Семья американского лидера владеет примерно 25% всех существующих токенов WLFI — трое его сыновей являются соучредителями World Liberty, а сам президент считается "почетным" соучредителем компании. По предварительным данным, WLFI сейчас является "наиболее ценным активом семьи Трампов", превосходя их многолетний портфель недвижимости, сообщается в тексте.
В миреСШАДональд Трамп
 
 
