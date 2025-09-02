https://ria.ru/20250902/tramp-2039069721.html

Трамп ответил на вопрос о желании получить Нобелевскую премию

2025-09-02T13:18:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

нобелевская премия мира

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает страстного желания получить Нобелевскую премию мира. "Нет", - сказал он в интервью порталу Daily Caller, отвечая на вопрос о том, жаждет ли он получить Нобелевскую премию мира. При этом Трамп отметил, что хочет справедливого отношения к себе, добавив, что "никто в истории не сделал" того, что сделал он. По его словам, он "остановил семь войн", в том числе между Индией и Пакистаном. В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевской премии мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит". Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премии, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.

