Трамп допустил возобновление работы психбольниц для борьбы с преступностью

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил возобновление работы психбольниц в рамках мер по борьбе с преступностью. В ходе интервью порталу Daily Caller журналистка, обсуждая с Трампом борьбу с преступностью в Вашингтоне, спросила его, готов ли он рассмотреть возможность возобновления работы психиатрических больниц для людей с серьезными душевными расстройствами. "Да... Такие штаты, как Нью-Йорк и Калифорния,... выпустили их (душевно больных людей - ред.) в общество, потому что они не могли позволить себе... (психбольницы - ред.)", - ответил президент США. Трамп ранее объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, в рамках временного чрезвычайного положения он направил в ряд мест национальную гвардию и пригрозил отправить в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость. Сорок шесть процентов американцев выступают против мер Трампа по борьбе с преступностью в столице, следует из данных ранее опубликованного опроса агентства Рейтер и компании Ipsos. В то же время 38% опрошенных поддерживают это решение.

