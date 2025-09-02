https://ria.ru/20250902/tramp-2038991682.html

Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник в 21.00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему, следует из распространенного расписания главы государства. "В два часа дня (21.00 мск - ред.) президент делает заявление", - указано в графике Трампа. Как уточняется, выступление американского президента пройдет в Овальном кабинете. К его освещению будет допущен пул журналистов Белого дома.

