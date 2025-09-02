https://ria.ru/20250902/tramp-2038963461.html
Трамп хочет наградить экс-мэра Нью-Йорка высшей гражданской наградой
Трамп хочет наградить экс-мэра Нью-Йорка высшей гражданской наградой - РИА Новости, 02.09.2025
Трамп хочет наградить экс-мэра Нью-Йорка высшей гражданской наградой
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что собирается наградить своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани Президентской... РИА Новости, 02.09.2025
2025-09-02T00:23:00+03:00
2025-09-02T00:23:00+03:00
2025-09-02T00:23:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
нью-гэмпшир
руди джулиани
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что собирается наградить своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани Президентской медалью Свободы. "Я рад объявить, что Руди Джулиани, величайший мэр в истории Нью-Йорка и столь же великий американский патриот, получит Президентскую медаль Свободы, высшую гражданскую награду нашей страны. Подробности о времени и месте будут сообщены позже", - написал Трамп. Ранее представитель Джулиани сообщил, что бывший мэр Нью-Йорка попал в автомобильную аварию в штате Нью-Гэмпшир. Джулиани занимал должность мэра Нью-Йорка с 1994 по 2001 год, получив известность благодаря своей жёсткой политике по борьбе с преступностью, а также лидерству, проявленному после теракта 11 сентября 2001 года.
https://ria.ru/20231221/zayavlenie-1917350626.html
https://ria.ru/20250414/pamyatnik-2011082475.html
нью-йорк (город)
сша
нью-гэмпшир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_41515005024566c4b4d86e6292fe3832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), сша, нью-гэмпшир, руди джулиани, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Нью-Гэмпшир, Руди Джулиани, Дональд Трамп
Трамп хочет наградить экс-мэра Нью-Йорка высшей гражданской наградой
Трамп наградит экс-адвоката Руди Джулиани Президентской медалью Свободы