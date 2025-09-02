Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет наградить экс-мэра Нью-Йорка высшей гражданской наградой - РИА Новости, 02.09.2025
00:23 02.09.2025
Трамп хочет наградить экс-мэра Нью-Йорка высшей гражданской наградой
Трамп хочет наградить экс-мэра Нью-Йорка высшей гражданской наградой - РИА Новости, 02.09.2025
Трамп хочет наградить экс-мэра Нью-Йорка высшей гражданской наградой
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что собирается наградить своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани Президентской... РИА Новости, 02.09.2025
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что собирается наградить своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани Президентской медалью Свободы. "Я рад объявить, что Руди Джулиани, величайший мэр в истории Нью-Йорка и столь же великий американский патриот, получит Президентскую медаль Свободы, высшую гражданскую награду нашей страны. Подробности о времени и месте будут сообщены позже", - написал Трамп. Ранее представитель Джулиани сообщил, что бывший мэр Нью-Йорка попал в автомобильную аварию в штате Нью-Гэмпшир. Джулиани занимал должность мэра Нью-Йорка с 1994 по 2001 год, получив известность благодаря своей жёсткой политике по борьбе с преступностью, а также лидерству, проявленному после теракта 11 сентября 2001 года.
Трамп хочет наградить экс-мэра Нью-Йорка высшей гражданской наградой

Трамп наградит экс-адвоката Руди Джулиани Президентской медалью Свободы

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что собирается наградить своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани Президентской медалью Свободы.
"Я рад объявить, что Руди Джулиани, величайший мэр в истории Нью-Йорка и столь же великий американский патриот, получит Президентскую медаль Свободы, высшую гражданскую награду нашей страны. Подробности о времени и месте будут сообщены позже", - написал Трамп.
Ранее представитель Джулиани сообщил, что бывший мэр Нью-Йорка попал в автомобильную аварию в штате Нью-Гэмпшир.
Джулиани занимал должность мэра Нью-Йорка с 1994 по 2001 год, получив известность благодаря своей жёсткой политике по борьбе с преступностью, а также лидерству, проявленному после теракта 11 сентября 2001 года.
