Трамп хочет наградить экс-мэра Нью-Йорка высшей гражданской наградой

2025-09-02T00:23:00+03:00

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что собирается наградить своего бывшего адвоката и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани Президентской медалью Свободы. "Я рад объявить, что Руди Джулиани, величайший мэр в истории Нью-Йорка и столь же великий американский патриот, получит Президентскую медаль Свободы, высшую гражданскую награду нашей страны. Подробности о времени и месте будут сообщены позже", - написал Трамп. Ранее представитель Джулиани сообщил, что бывший мэр Нью-Йорка попал в автомобильную аварию в штате Нью-Гэмпшир. Джулиани занимал должность мэра Нью-Йорка с 1994 по 2001 год, получив известность благодаря своей жёсткой политике по борьбе с преступностью, а также лидерству, проявленному после теракта 11 сентября 2001 года.

